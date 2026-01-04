Millonarios lo oficializó: Las primeras palabras del nuevo refuerzo internacional para el 2026

Millonarios se la jugó y oficializó su primer fichaje internacional para la temporada 2026. Un volante central que ocupará la vacante que deja Nicolás Arévalo (va al fútbol de Ucrania) y aleja las posibilidades de Didier Moreno. La presión es latente en sus hinchas tras un 2025 para el olvido. El chileno llega del fútbol peruano con la única opción de ser campeón.

No hay grises o puntos medios en Millonarios. El equipo azul está en afán de conseguir otro título y debe clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana para no caer de nuevo en el fracaso que fue el año 2025. Los directivos siguen muy atentos a confeccionar la mejor nómina posible al técnico Hernán Torres para no fallar en el 2026.

La expectativa es grande con este nuevo fichaje extranjero, que llega exactamente del Universitario de Lima. El chile Rodrigo Ureña ya fue presentado y llegará con la intención de ganarse un lugar en la nómina titular. Seguramente, en la primera línea hará dupla con Stiven Vega.

Rodrigo Ureña presentado en Millonarios. Foto: Oficial Millonarios.

Por ahora, las nuevas incorporaciones en Millonarios sumando a Rodrigo Ureña son: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo, con otro extranjero de por medio: El argentino Rodrigo Contreras. Todo parece cuestión de tiempo para que este último mencionados sea oficializados en el equipo azul de Bogotá. Por ahora, el chileno con pasado en América y Tolima hace presencia en las redes sociales del ‘Embajador’.

Primeras palabras de Rodrigo Ureña en Millonarios

En su presentación oficial, Rodrigo Ureña se vio muy comprometido con Millonarios y entiende a la institución a la que llegó: “Voy a entregar lo máximo que tengo. Mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo y obviamente mi garra al momento de jugar”.

“Rodrigo nació el 7 de marzo de 1993 en Conchalí, Chile, y desde su debut como profesional ha desarrollado una carrera sólida y constante en el fútbol sudamericano, destacándose por su paso por clubes como Unión Española, Universidad de Chile, América de Cali y Universitario de Deportes, club del que llega procedente”, se lee en el comunicado de prensa de Millonarios.

Rodrigo Ureña con Universitario en la Copa Libertadores. Foto: Getty Images

“El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo”, agrega Millonarios sobre Ureña.