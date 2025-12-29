¿Respiran los hinchas? Los dos jugadores extranjeros que están muy cerca de firmar con Millonarios

Millonarios continúa su camino de confección de nómina para no fallar en 2026, tras un 2025 lleno de malos momentos y resultados discretos, que solamente le alcanzó para clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana. En el fútbol colombiano no consiguió ni siquiera una final de los tres torneos jugados, cambió de entrenador y la deuda sigue en aumento.

Así como la protesta de sus hinchas, que exigen mejores resultados en el año entrante, títulos y una digna representación internacional, donde en marzo se verá las caras con Atlético Nacional, con el único objetivo de no fallar y poder clasificar a grupos de Copa Sudamericana, así como intentar un resultado histórico en esta competencia.

De la mano del técnico Hernán Torres, Millonarios está en la carrera por tener un mercado de pases competitivo para darle poder a la actual nómina. Junto al entrenador aparece el nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, ambos en el afán de traer los mejores elementos, dar un golpe de opinión y armar una nómina candidata al título en el 2026.

¡Última jornada de entrenamiento! ⚽️🫡☑️



Millonarios FC December 29, 2025

Por ahora, las nuevas incorporaciones son Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo, con dos jugadores extranjeros por cerrar y todo parece cuestión de tiempo para que Millonarios los pueda oficializar. Uno de ellos es el chileno Rodrigo Ureña, proveniente del fútbol peruano.

Los dos extranjeros que firmará Millonarios

En meses atrás, Rodrigo Ureña, prácticamente, confirmó su salida del Universitario de Perú, debido a que poco iba a ser tenido en cuenta por la apuesta juvenil del equipo de Lima.

Rodrigo Ureña con Universitario en la Copa Libertadores. Foto: Getty Images

Millonarios no demoró en presentar una oferta, pagando el valor cercano a su pase de 600 mil dólares. Es viejo conocido tras su paso por América de Cali. Todo indica que estará los primeros días de enero en Bogotá.

Pantallazo X: @alexisnoticias Foto: Pantallazo X: @alexisnoticias

El otro jugador es el atacante argentino Rodrigo Contreras, un trotamundos que actualmente vistió la camiseta de la Universidad de Chile. Estuvo por el Braga de Portugal. En su país estuvo en Gimnasia, Quilmes, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Aldosivi y Platense.

Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile. Foto: Oficial Universidad de Chile

El dueño de su pase es el Club Antofagasta y también pasó por Everton de Viña del Mar. Con la Universidad de Chile en este 2025, jugó 41 partidos sumando todas las competiciones y marcó 10 goles.

Su llegada se da por el afán de tener un nueve de área para rotar a Leonardo Castro y pelee el puesto, ante la inminente salida de Santiago Giordana.