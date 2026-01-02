Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Millonarios, con la presión latente de sus hinchas tras un 2025 para el olvido, sigue su camino en el mercado de pases y espera entregarle una nómina competitiva al técnico Hernán Torres para no fallar en 2026. La expectativa es grande tras una temporada pasada, llena de malos momentos y resultados discretos en el fútbol colombiano, que solamente le alcanzó para clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana.

El equipo azul no consiguió ni siquiera una final en los tres torneos jugados, cambió de entrenador y la deuda sigue en aumento. Los hinchas finalizaron el 2025 en modo protesta y exigen mejores inversiones y más jugadores que puedan aportar en la idea de juego. Es por eso que el ‘Embajador’ se ha movido por Sudamérica y realizó algunas maniobras que poco sorprenden, pero dejan la expectativa muy alta.

Por ahora, las nuevas incorporaciones en Millonarios son Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo, con dos jugadores extranjeros de por medio: El argentino Rodrigo Contreras y el chileno Rodrigo Ureña. Todo parece cuestión de tiempo para que estos dos últimos mencionados sean oficializados en el equipo azul de Bogotá.

Rodrigo Ureña con Universitario en la Copa Libertadores. Foto: Getty Images

Los ojos se colocan en Rodrigo Ureña, un volante central que confirmó su salida de Universitario de Perú, debido a que poco iba a ser tenido en cuenta por la apuesta juvenil del equipo de Lima. El chileno pudo firmar la rescisión de contrato y así quedó la vía libre para negociar con Millonarios.

Rodrigo Ureña con pasado en América de Cali y Tolima

Este jugador primero llegó al América de Cali desde el Cobresal de Chile en enero de 2020 y fue su primera experiencia internacional tras un largo paso por el fútbol chileno. Debutó en Universidad de Chile y pasó por Deportes Temuco y Antofagasta.

Rodrigo Ureña con América en un partido contra Alianza Petrolera. Foto: Getty Images

En América de Cali jugó 76 partidos en total, donde se registran siete presentaciones en Copa Libertadores (2020 - 2021) y dos en Copa Sudamericana (2021). En la Liga Betplay registró 57 PJ con dos goles marcados y ganó el título del 2020 ante Santa Fe. Además, se suman cuatro juegos en Superliga (2020 - 2021) y seis en la Copa Colombia (2020 - 2021).

Rodrigo Ureña con Deportes Tolima frente a frente con Hulk. Foto: AFP

En febrero de 2022 pasó al Deportes Tolima, donde estuvo un año antes de firmar en Universitario de Lima. Con el equipo de Ibagué registró 36 partidos en Liga y tres goles, 3 en Copa Colombia y 7 en Copa Libertadores. Firmará dos años con Millonarios (diciembre 2027).