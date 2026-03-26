Buenas noticias para los futboleros: partidos de la Selección Colombia se podrán ver en cine: así puede adquirir sus boletas

La emoción del fútbol da un salto a la pantalla grande. Royal Films, una de las cadenas de cine más importantes de Colombia, anuncia su alianza para transmitir en vivo los partidos amistosos de preparación de la Selección Colombia Masculina de Mayores, consolidándose como el gran escenario del fútbol rumbo al Mundial 2026, el cual se vivirá en Canadá, Estados Unidos y México, sedes principales de este gran encuentro deportivo.

Alineaciones del amistoso internacional Colombia vs. Croacia en Orlando

Gracias a este acuerdo, los encuentros programados para el 26 y 29 de marzo de 2026 podrán vivirse en salas de cine seleccionadas a nivel nacional, transformando cada partido en una experiencia colectiva única, con la calidad audiovisual que solo el cine puede ofrecer.

Partidos en cartelera:

Jueves, 26 de marzo de 2026: Colombia vs. Croacia | 6:15 p. m., amistoso internacional

6:15 p. m., amistoso internacional Domingo, 29 de marzo de 2026: Colombia vs. Francia | 2:45 p. m., amistoso internacional

Los asistentes podrán disfrutar en los cines de los encuentros deportivos de la ‘Tricolor’ en distintos formatos diseñados para todos los gustos de los hinchas y fanáticos del cine:

Estándar: experiencia clásica en pantalla grande

experiencia clásica en pantalla grande Plus: mayor comodidad y visibilidad

mayor comodidad y visibilidad Ultra: pantallas de gran formato y sonido de alta potencia

pantallas de gran formato y sonido de alta potencia VIP: máximo confort con silletería premium y servicio a la silla

En todos los formatos, la experiencia promete llevar la intensidad del estadio a la sala de cine: pantallas imponentes, sonido envolvente y una atmósfera vibrante que permitirá sentir cada jugada, cada gol y cada emoción como si se estuviera en la tribuna, compartiendo con otros hinchas en tiempo real.

Croacia vs. Colombia: hora y canal para ver en vivo el amistoso de la Tricolor rumbo al Mundial 2026

Precio de las entradas para ver los partidos de la Selección Colombia en cine

Las entradas estarán disponibles en la página web oficial de Royal Films y en taquillas de los cines participantes, con un valor de $20.000 COP por persona.

Con esta iniciativa, Royal Films se posiciona como la casa del fútbol y ahora la casa del Mundial 2026, reafirmando su apuesta por ofrecer experiencias innovadoras que van más allá del cine tradicional.

Esta propuesta hace parte de su estrategia para consolidar sus salas como espacios de entretenimiento integral, donde el deporte, la cultura y el cine se unen.

Con presencia en todo el país, Royal Films invita a los colombianos a vivir la pasión del fútbol como nunca antes: en pantalla grande, con toda la emoción y sintiéndose en la tribuna.