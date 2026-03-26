Buenas noticias para los futboleros: partidos de la Selección Colombia se podrán ver en cine: así puede adquirir sus boletas

La emoción del fútbol da un salto a la pantalla grande. Royal Films, una de las cadenas de cine más importantes de Colombia, anuncia su alianza para transmitir en vivo los partidos amistosos de preparación de la Selección Colombia Masculina de Mayores, consolidándose como el gran escenario del fútbol rumbo al Mundial 2026, el cual se vivirá en Canadá, Estados Unidos y México, sedes principales de este gran encuentro deportivo.
Gracias a este acuerdo, los encuentros programados para el 26 y 29 de marzo de 2026 podrán vivirse en salas de cine seleccionadas a nivel nacional, transformando cada partido en una experiencia colectiva única, con la calidad audiovisual que solo el cine puede ofrecer.
Partidos en cartelera:
- Jueves, 26 de marzo de 2026: Colombia vs. Croacia | 6:15 p. m., amistoso internacional
- Domingo, 29 de marzo de 2026: Colombia vs. Francia | 2:45 p. m., amistoso internacional
Los asistentes podrán disfrutar en los cines de los encuentros deportivos de la ‘Tricolor’ en distintos formatos diseñados para todos los gustos de los hinchas y fanáticos del cine:
- Estándar: experiencia clásica en pantalla grande
- Plus: mayor comodidad y visibilidad
- Ultra: pantallas de gran formato y sonido de alta potencia
- VIP: máximo confort con silletería premium y servicio a la silla
En todos los formatos, la experiencia promete llevar la intensidad del estadio a la sala de cine: pantallas imponentes, sonido envolvente y una atmósfera vibrante que permitirá sentir cada jugada, cada gol y cada emoción como si se estuviera en la tribuna, compartiendo con otros hinchas en tiempo real.
Precio de las entradas para ver los partidos de la Selección Colombia en cine
Las entradas estarán disponibles en la página web oficial de Royal Films y en taquillas de los cines participantes, con un valor de $20.000 COP por persona.
Con esta iniciativa, Royal Films se posiciona como la casa del fútbol y ahora la casa del Mundial 2026, reafirmando su apuesta por ofrecer experiencias innovadoras que van más allá del cine tradicional.
Esta propuesta hace parte de su estrategia para consolidar sus salas como espacios de entretenimiento integral, donde el deporte, la cultura y el cine se unen.
Con presencia en todo el país, Royal Films invita a los colombianos a vivir la pasión del fútbol como nunca antes: en pantalla grande, con toda la emoción y sintiéndose en la tribuna.