Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Millonarios y Santa Fe dan el golpe y reviven

Este jueves, 23 de abril, arrancó la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l con dos partidos. Ambos resultados generan movimiento en la tabla de posiciones de la competencia y de cara a la última jornada liguera.

Así quedaron los dos partidos de este jueves:

Deportivo Pasto 1 - 2 Independiente Santa Fe

Santa Fe sorprendió al Pasto de visitante y le ganó por 2-1. Foto: Sebastián Castro/Colprensa

Millonarios 2 - 0 Deportes Tolima

Millonarios aprovechó su localía y venció al Deportes Tolima, entendiendo desde la previa que su obligación era ganar. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Santa Fe sigue en los ocho y Millonarios revive

Atlético Nacional es líder en la tabla de posiciones con 40 puntos y es noticia, pues ya nadie le podrá quitar su posición de privilegio. Pasto es segundo con 34 unidades y Junior cierra el top tres parcial con 31.

Los ocho los completan Tolima, América de Cali, Once Caldas, Santa Fe y Millonarios. La victoria de estos dos últimos, este jueves, los deja con vida con miras a la última fecha, algo que parecía complejo hace un par de días.

Eso sí, los ocho pueden cambiar porque faltan por jugar varios equipos. Por ejemplo, Internacional de Bogotá podría desplazar a Santa Fe y Millonarios, con la mirada atenta de los que siguen el lista.

Deportivo Cali, Medellín, Bucaramanga, Águilas Doradas, Llaneros y Fortaleza esperan ganar en esta jornada para alcanzar en puntos la zona de clasificación. Es muy probable que la diferencia de gol sea vital de cara a la última fecha (19).

Los coleros son Jaguares, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira, que ya sin chances de clasificar buscan sumar puntos para salir de la crisis que han tenido en todo el semestre.

Así va la fecha 18 en la Liga BetPlay 2026-l

Jueves, 23 de abril

Deportivo Pasto 1 - 2 Santa Fe

Millonarios 2 - 0 Deportes Tolima

Viernes, 24 de abril

Cúcuta Deportivo vs. Junior de Barranquilla - 4:00 p.m.

Sábado, 25 de abril

Atlético Bucaramanga vs. Jaguares - 2:00 p.m.

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional - 4:00 p.m.

Deportivo Cali vs. América de Cali - 6:10 p.m.

Deportivo Independiente Medellín vs. Fortaleza - 8:30 p.m.

Domingo, 26 de abril