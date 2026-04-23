Golazos de Santa Fe ante Pasto mueven la Liga BetPlay: Fagúndez y Rodallega dejaron pinturas

Santa Fe tenía la tarea de ganar ante Deportivo Pasto, este jueves 23 de abril, y así lo hizo. El león se impuso con un 2-1 en el estadio Departamental Libertad, y se confirmó en la pelea por clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-l.

Fueron dos golazos los que le dan aire a Santa Fe, que parece tener un buen remate de todos contra todos a pesar de su irregular arranque. Franco Fagúndez y Hugo Rodallega anotaron para el león.

Primero llegó el gol de Fagúndez, a los 64′, y que se postula como uno de los mejores en esta fecha 18. El uruguayo paró el balón, desacomodó a la defensa del Pasto, y de media distancia coló el esférico al ángulo del portero rival, Geovanni Banguera. Una pintura que desató la algarabía en todo el cuadro cardenal.

🦁⚽🔥¡QUÉ SEÑOR GOLAZO! Franco Fagúndez anotó esta joya de gol para darle la ventaja a Santa Fe sobre Pasto



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Seis minutos después, a los 70′, apareció el goleador de 40 años que tiene Independiente Santa Fe: Hugo Rodallega. El atacante finiquitó un error del Pasto en salida, rematando en un tiro imposible de atajar para Banguera. Otra joya de gol que confirmó la supremacía de Santa Fe en la segunda mitad.

🦁⚽🔥¡SIEMPRE APARECE ÉL! Hugo Rodallega remató de media distancia y marcó el 2 a 0 de Santa Fe ante Pasto.



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Para sorpresa de los hinchas presentes en el estadio, y los que seguían el juego por televisión, Santa Fe no pudo convertir el tercero. Y no fue por falta de oportunidades, sino por una mezcla de suerte e intervenciones clave de Geovanni Banguera. Hasta de la raya sacó el balón la defensa del Pasto.

Y como Santa Fe no convirtió el marcador en goleada, Deportivo Pasto cobró. A los 90′, los volcánicos pusieron sobre las cuerdas al cardenal con un agónico gol de Santiago Córdoba. Era el 2-1 que le daba vida al equipo local.

🔥🌋 ¡Gol de Pasto! ¡Descuentan contra Santa Fe y quieren en el empate!



⚽ Gran definición de Santiago Córdoba al final del segundo tiempo.



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Sin embargo, más allá de un par de acciones más en el campo, pues añadieron cinco minutos, no dio para más en ninguno de los dos equipos. Santa Fe defendió su 2-1, se lleva tres puntos para Bogotá, y Pasto que ya estaba clasificado igual sufre un baldado de agua fría.

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¿Cómo queda Santa Fe en la tabla?

Parcialmente, y antes de que jueguen los demás equipos en esta fecha 18, Santa Fe queda en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 26 puntos y +5 en diferencia de gol, un ítem clave si quiere que sus perseguidores no lo alcancen.

Reiterando, Pasto ya estaba clasificado y sigue segundo con 34 puntos, aunque con riesgo de que lo alcance Junior que tiene 31 y cierra el top tres.