Video | El polémico penal que le pitaron al Arsenal contra Atlético de Madrid: Simeone explotó

El partido de Atlético de Madrid vs. Arsenal por las semifinales de la Champions League se vio empañado por el polémico penal que les pitaron a los gunners en la agonía del primer tiempo.

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Viktor Gyökeres recibió un balón dentro del área y, cuando se disponía a rematar, fue derribado por el defensor Dávid Hancko. Aunque el toque fue muy leve, el árbitro central consideró que era una imprudencia suficiente para decretar la pena máxima.

Diego Simeone, técnico del Atlético, pidió revisión en el VAR y reclamó la decisión tomada por el colegiado; sin embargo, no hubo ningún tipo de duda entre los asistentes en cabina.

Gyökeres tomó la pelota y la clavó con un potente remate a la mano derecha de Jan Oblak, quien regresó justo a tiempo para esta semifinal después de haberse lesionado. El esloveno adivinó el cobro de su rival, pero no alcanzó a darle el manotazo para cambiarle la dirección.

Reacciones en la prensa internacional

El penal convertido por Gyökeres generó controversia entre los medios especializados. En la transmisión de ESPN, por ejemplo, el narrador Mariano Closs y el comentarista Diego Latorre coincidieron en que no era falta de Hancko.

“El penalti es bastante discutible. Gyökeres recibe dentro del área, le encima Hancko y el sueco cae. El colegiado no duda y el VAR no llama al neerlandés. Bastante riguroso”, analizó el diario Marca en España.

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Sergio Picos, periodista de Diario AS, coincide en que el árbitro Danny Makkelie se precipitó para señalar el penal. “Gyokeres está listo y el árbitro pica por completo señalando penalti. Una dejada peligrosa de Julián hacia campo propio y el único tiro a puerta en contra acaba en gol. Resultado terrible al descanso. Porque era justo lo que quería Arteta. Encontrar un gol y obligar al Atleti a abrirse. No es capaz el equipo rojiblanco de encontrar una grieta a la defensa gunner. Echa mucho de menos a Pablo Barrios”, apuntó.

Momento exacto del penal de David Hancko sobre Viktor Gyökeres. Foto: AP

The Sun, en Inglaterra, escribió lo siguiente sobre la jugada polémica: “Gyökeres interpuso su cuerpo entre Hancko y el balón, consiguiendo así el penalti. Oblak adivinó la dirección, pero no fue lo suficientemente rápido como para evitar que el sueco celebrara efusivamente”.

“Momento crucial. Odegaard le pasa el balón a Gyökeres dentro del área, quien supera a Hancko por la derecha, pero el delantero, con gran habilidad, recibe un golpe en la espalda y cae al suelo. El árbitro no tiene otra opción. ¡Es penalti!“, discutió Sky Sports.

En España e Inglaterra hay división de opiniones, mientras que en redes sociales hay una fuerte discusión sobre el trabajo del árbitro central en un partido con tanta trascendencia.