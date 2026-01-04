Revelan el mega salario que tendría Rodrigo Contreras en Millonarios

Millonarios da golpes en el mercado de pases y no pierde de vista la cuota extranjera que tendrá para el año 2026, que le resulta decisivo y muy clave, donde el único objetivo es sumar al menos un título más a su palmarés tras el 2025 discreto, en el que no pudo ni siquiera alcanzar una final en el fútbol colombiano. El argentino Rodrigo Contreras ya está listo para unirse como refuerzo.

Las cosas no son las mejores en Millonarios y la hinchada exige mejores resultados y funcionamientos. Al equipo azul solamente le alcanzó para clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana vía reclasificación En el fútbol colombiano está en deuda, cambió de entrenador ante la crisis de David González y la protesta de la hinchada aumenta cada vez más.

En medio de eso, los hinchas exigen mejores resultados en el año entrante, títulos y una digna representación internacional, donde en marzo próximo se verán las caras con Atlético Nacional, con el único objetivo de no fallar en 90 minutos y clasificar a grupos de Copa Sudamericana, así como intentar un resultado histórico en esta competencia. Por eso es que Rodrigo Contreras fue llamado.

El argentino Rodrigo Contreras sonó para el América de Cali a principios de 2025. Foto: Tomado del Instagram: @rodriicontreras

De la mano del técnico Hernán Torres, Millonarios está en la carrera por tener un mercado de pases competitivo para darle poder a la actual nómina.

Junto al entrenador está el director deportivo Ariel Michaloutsos, ambos en el afán de traer los mejores elementos, dar un golpe de opinión y armar una nómina candidata al título en el 2026. Ya tienen al delantero para rotar a Leonardo Castro y llegará en próximas horas a la ciudad de Bogotá desde Santiago de Chile.

El salario de Rodrigo Contreras en Millonarios

Rodrigo Contreras es un delantero argentino que vistió la camiseta de la Universidad de Chile en el 2025. Este atacante llega a ocupar el lugar que deja Santiago Giordana y se acomodará en el grupo con Leonardo Castro y Luis Marimón. Millonarios será su 13° club en su carrera deportiva y no será el mejor pago de la nómina, pero sí será un alto salario.

Según el portal chileno ‘En Cancha’, Rodrigo Contreras ganaba en la Universidad de Chile unos 20 millones de pesos chilenos, según el dato publicado en julio pasado, donde mostraron que ‘Tucu’ recibía mucho menos que lo que devengaba Lucas Di Yorio, la estrella de la ‘U’, con 70 millones por temporada, siendo el mejor pago del plantel.

Eso quiere decir que Contreras ganaba unos 83 millones de pesos colombianos en la Universidad de Chile. Por otra parte, si se tiene en cuenta que Giordana no sigue en Millonarios y que ganaría una cifra cercana a los 100 millones, Rodrigo ocuparía ese lugar con un valor cercano a lo que le pagaban en Santiago.

Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile. Foto: Oficial Universidad de Chile

En próximos días, Rodrigo Contreras es esperado en la ciudad de Bogotá para presentar exámenes médicos y firmar como nuevo futbolista azul.