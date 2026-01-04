Deportes

Revelan el mega salario que tendría Rodrigo Contreras en Millonarios

El argentino Rodrigo Contreras firma como nuevo jugador de Millonarios y se une a Rodrigo Ureña como la cuota extranjera del equipo azul para el 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

4 de enero de 2026, 11:53 p. m.
Rodrigo Contreras en la U de Chile.
Rodrigo Contreras en la U de Chile. Foto: Oficial Universidad de Chile

Millonarios da golpes en el mercado de pases y no pierde de vista la cuota extranjera que tendrá para el año 2026, que le resulta decisivo y muy clave, donde el único objetivo es sumar al menos un título más a su palmarés tras el 2025 discreto, en el que no pudo ni siquiera alcanzar una final en el fútbol colombiano. El argentino Rodrigo Contreras ya está listo para unirse como refuerzo.

Las cosas no son las mejores en Millonarios y la hinchada exige mejores resultados y funcionamientos. Al equipo azul solamente le alcanzó para clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana vía reclasificación En el fútbol colombiano está en deuda, cambió de entrenador ante la crisis de David González y la protesta de la hinchada aumenta cada vez más.

En medio de eso, los hinchas exigen mejores resultados en el año entrante, títulos y una digna representación internacional, donde en marzo próximo se verán las caras con Atlético Nacional, con el único objetivo de no fallar en 90 minutos y clasificar a grupos de Copa Sudamericana, así como intentar un resultado histórico en esta competencia. Por eso es que Rodrigo Contreras fue llamado.

América de Cali busca reforzar la delantera para el 2025.
El argentino Rodrigo Contreras sonó para el América de Cali a principios de 2025. Foto: Tomado del Instagram: @rodriicontreras

De la mano del técnico Hernán Torres, Millonarios está en la carrera por tener un mercado de pases competitivo para darle poder a la actual nómina.

Deportes

Impactante comunicado del América de Cali que anuncia el regreso de un ídolo: “Tiene lista su armadura”

Deportes

Nuevo mensaje del Cucho Hernández para Lorenzo: Humilló a Courtois, se lució con gol ante Real Madrid y quiere Mundial

Deportes

Millonarios lo oficializó: Las primeras palabras del nuevo refuerzo internacional para el 2026

Deportes

Premier League: Liverpool dejó escapar la victoria ante el Fulham y el Crystal Palace cayó ante Newcastle

Deportes

Real Madrid arrolló al Betis y se mantiene el acecho del líder Barcelona en la LaLiga

Deportes

El futbolista que jugó en Selección Colombia y no baja de “fracaso” su paso por Millonarios: “Era segunda opción”

Deportes

En España no sueltan a futbolista colombiano que jugó en Barcelona y le dan palo: “Fue un fiasco”

Deportes

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Deportes

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Deportes

Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Junto al entrenador está el director deportivo Ariel Michaloutsos, ambos en el afán de traer los mejores elementos, dar un golpe de opinión y armar una nómina candidata al título en el 2026. Ya tienen al delantero para rotar a Leonardo Castro y llegará en próximas horas a la ciudad de Bogotá desde Santiago de Chile.

El salario de Rodrigo Contreras en Millonarios

Rodrigo Contreras es un delantero argentino que vistió la camiseta de la Universidad de Chile en el 2025. Este atacante llega a ocupar el lugar que deja Santiago Giordana y se acomodará en el grupo con Leonardo Castro y Luis Marimón. Millonarios será su 13° club en su carrera deportiva y no será el mejor pago de la nómina, pero sí será un alto salario.

Según el portal chileno ‘En Cancha’, Rodrigo Contreras ganaba en la Universidad de Chile unos 20 millones de pesos chilenos, según el dato publicado en julio pasado, donde mostraron que ‘Tucu’ recibía mucho menos que lo que devengaba Lucas Di Yorio, la estrella de la ‘U’, con 70 millones por temporada, siendo el mejor pago del plantel.

Eso quiere decir que Contreras ganaba unos 83 millones de pesos colombianos en la Universidad de Chile. Por otra parte, si se tiene en cuenta que Giordana no sigue en Millonarios y que ganaría una cifra cercana a los 100 millones, Rodrigo ocuparía ese lugar con un valor cercano a lo que le pagaban en Santiago.

Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile.
Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile. Foto: Oficial Universidad de Chile

En próximos días, Rodrigo Contreras es esperado en la ciudad de Bogotá para presentar exámenes médicos y firmar como nuevo futbolista azul.

VER MÁS

Millonarios

Más de Deportes

Rodrigo Contreras en la U de Chile.

Revelan el mega salario que tendría Rodrigo Contreras en Millonarios

Jugadores del América campeón del 2019.

Impactante comunicado del América de Cali que anuncia el regreso de un ídolo: “Tiene lista su armadura”

Juan Camilo Hernández contra Real Madrid.

Nuevo mensaje del Cucho Hernández para Lorenzo: Humilló a Courtois, se lució con gol ante Real Madrid y quiere Mundial

Rodrigo Ureña es presentado en Millonarios.

Millonarios lo oficializó: Las primeras palabras del nuevo refuerzo internacional para el 2026

El delantero italiano #14 del Liverpool, Federico Chiesa (D), celebra con el delantero holandés #18 del Liverpool, Cody Gakpo (I), después de marcar su tercer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Liverpool y Bournemouth en Anfield en Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Paul ELLIS / AFP).

Premier League: Liverpool dejó escapar la victoria ante el Fulham y el Crystal Palace cayó ante Newcastle

Gonzalo García.

Real Madrid arrolló al Betis y se mantiene el acecho del líder Barcelona en la LaLiga

Nómina de la Selección Colombia en amistoso contra Corea del Sur (2019).

El futbolista que jugó en Selección Colombia y no baja de “fracaso” su paso por Millonarios: “Era segunda opción”

Samuel Umtiti al lado de Jeison Murillo

En España no sueltan a futbolista colombiano que jugó en Barcelona y le dan palo: “Fue un fiasco”

Altas, bajas y movimientos del FPC para 2026

Las altas y bajas confirmadas de los grandes del FPC para 2026, con corte del primer fin de semana

Senegal y Malí se citarán en cuartos de final.

Malí da el primer batacazo de la Copa África y elimina a un favorito: Senegal humilla a Sudán y va por el título

Noticias Destacadas