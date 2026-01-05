¿Falcao García regresa a Millonarios? La dirigencia del club dio su veredicto final

Radamel Falcao García está adelantando negociaciones para volver al fútbol profesional. Seis meses después de su último partido oficial, el Tigre todavía cuenta con ofertas sobre la mesa y espera elegir muy pronto su próximo destino.

A pesar de la distancia, los hinchas de Millonarios siguen soñando con volverlo a ver en El Campín y no desechan la idea de que su historia como jugador albiazul ya ha terminado.

Falcao ha estado sonando para equipos como Emelec o Cerro Porteño, lo que abre la pregunta sobre una tercera oportunidad en el cuadro embajador.

Sin embargo, esta es una posibilidad que está descartada por la dirigencia y por el propio delantero después de lo sucedido en sus últimos meses con Millonarios.

Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: Getty Images

Millonarios no tiene en sus planes a Falcao

Así lo contó Guillermo Arango, periodista colombiano, que consultó en el club y encontró las razones por las que Falcao no volverá a vestir la camiseta azul.

“Me dijeron que eso no se ha contemplado. De hecho me dijeron que él quedó muy molesto por lo que pasó con la prensa en Colombia. Esa fue la verdadera razón por la que se fue”, indicó.

Cabe recordar que Falcao salió de Millonarios a mediados de 2025, luego de unas fuertes declaraciones en las que cuestionó a los árbitros.

Esa rueda de prensa generó una división de opiniones en los programas más importantes del país, ambiente que terminó de agotar la paciencia del Tigre.

Radamel volvió hace poco a Bogotá para cumplir compromisos comerciales y, aunque manifestó que su amor por Millonarios sigue intacto, se mostró afectado por los comentarios que alcanzó a escuchar.

Su futuro pasa por otros frentes como Ecuador, Paraguay o Argentina, aunque no se descarta que pueda dar un timonazo hacia mercados más atractivos económicamente como México o Estados Unidos. Afortunadamente, para él, todavía quedan varias semanas de mercado para tomar la mejor decisión posible.

El nuevo delantero de Millonarios

Su regreso a Millonarios está prácticamente descartado, pues el conjunto albiazul le apostó a otras cartas para reencaminar el proyecto deportivo bajo las órdenes del técnico Hernán Torres.

Pendiente de acordar la salida de Santiago Giordana, el cuadro capitalino ya tiene tres delanteros: Leonardo Castro, Jorge Cabezas Hurtado y el argentino Rodrigo Contreras.

Millonarios se ha reforzado en todas las posiciones buscando pasar página de lo sucedido el año pasado y enfrentar con las mejores herramientas los retos que se presentan para 2026: pelear por el título de la Liga BetPlay y eliminar a Atlético Nacional en la llave de Copa Sudamericana.

La incorporación de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo fue un golpe sobre la mesa para reconciliarse con la hinchada y fortalecer las bases del proyecto que inicia este año.