¿Falcao García regresa a Millonarios? La dirigencia del club dio su veredicto final

El Tigre está buscando equipo y tiene varios pretendientes sobre la mesa, a la espera de la mejor oferta.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de enero de 2026, 2:04 p. m.
Millonarios no contempla el regreso de Falcao García para el proyecto de Hernán Torres.
Millonarios no contempla el regreso de Falcao García para el proyecto de Hernán Torres. Foto: Getty Images

Radamel Falcao García está adelantando negociaciones para volver al fútbol profesional. Seis meses después de su último partido oficial, el Tigre todavía cuenta con ofertas sobre la mesa y espera elegir muy pronto su próximo destino.

A pesar de la distancia, los hinchas de Millonarios siguen soñando con volverlo a ver en El Campín y no desechan la idea de que su historia como jugador albiazul ya ha terminado.

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

Falcao ha estado sonando para equipos como Emelec o Cerro Porteño, lo que abre la pregunta sobre una tercera oportunidad en el cuadro embajador.

Sin embargo, esta es una posibilidad que está descartada por la dirigencia y por el propio delantero después de lo sucedido en sus últimos meses con Millonarios.

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: Colombian footballer Radamel Falcao leaves the pitch after placing the winner's trophy prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match between Korea DPR and Japan at Estadio El Campin on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: Getty Images

Millonarios no tiene en sus planes a Falcao

Así lo contó Guillermo Arango, periodista colombiano, que consultó en el club y encontró las razones por las que Falcao no volverá a vestir la camiseta azul.

Me dijeron que eso no se ha contemplado. De hecho me dijeron que él quedó muy molesto por lo que pasó con la prensa en Colombia. Esa fue la verdadera razón por la que se fue”, indicó.

Cabe recordar que Falcao salió de Millonarios a mediados de 2025, luego de unas fuertes declaraciones en las que cuestionó a los árbitros.

Revelan el mega salario que tendría Rodrigo Contreras en Millonarios

Esa rueda de prensa generó una división de opiniones en los programas más importantes del país, ambiente que terminó de agotar la paciencia del Tigre.

Radamel volvió hace poco a Bogotá para cumplir compromisos comerciales y, aunque manifestó que su amor por Millonarios sigue intacto, se mostró afectado por los comentarios que alcanzó a escuchar.

Su futuro pasa por otros frentes como Ecuador, Paraguay o Argentina, aunque no se descarta que pueda dar un timonazo hacia mercados más atractivos económicamente como México o Estados Unidos. Afortunadamente, para él, todavía quedan varias semanas de mercado para tomar la mejor decisión posible.

@alpurgatorio

Hoy nos acompaña Guillermo “Guillo” Arango, periodista que no vende humo y viene a hablar sin filtro sobre la actualidad de Millonarios. Contrataciones, posibles salidas, nombres que suenan, decisiones de directivas y chivas de última hora que todo hincha quiere saber. Ver capitulo completo en: https://www.youtube.com/watch?v=ah1SgbeJJ8o&t=12s

♬ sonido original - alpurgatorio

El nuevo delantero de Millonarios

Su regreso a Millonarios está prácticamente descartado, pues el conjunto albiazul le apostó a otras cartas para reencaminar el proyecto deportivo bajo las órdenes del técnico Hernán Torres.

Pendiente de acordar la salida de Santiago Giordana, el cuadro capitalino ya tiene tres delanteros: Leonardo Castro, Jorge Cabezas Hurtado y el argentino Rodrigo Contreras.

Millonarios se ha reforzado en todas las posiciones buscando pasar página de lo sucedido el año pasado y enfrentar con las mejores herramientas los retos que se presentan para 2026: pelear por el título de la Liga BetPlay y eliminar a Atlético Nacional en la llave de Copa Sudamericana.

La incorporación de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo fue un golpe sobre la mesa para reconciliarse con la hinchada y fortalecer las bases del proyecto que inicia este año.

Noticias Destacadas