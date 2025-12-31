Hasta la fecha no se había hablado de Cerro Porteño como una posibilidad para Radamel Falcao García.

Entre los posibles destinos que se mencionó estuvo Gimnasia y Esgrima de La Plata, Tigre y durante la reciente semana apareció Emelec, de Ecuador.

En el último día de 2025, uno de los dirigentes del conjunto paraguayo habló a una cadena radial colombiana, donde dio a entender que su gusto por el Tigre está vigente.

Radamel Falcao García busca equipo para seguir su carrera en 2026 Foto: Getty Images

De manera muy certera, aseguró que ya han tenido conversaciones, pero que nada ha avanzado para hablar de algún tipo de trato.

“Hay algunos contactos por Radamel Falcao, pero por ahora NO se ha prosperado (...) a quién no le gustaría tener a Falcao en su equipo”, explicó del estado que atraviesa lo que sería un esporádico trato.

Revelan el mega salario que tendría Radamel Falcao García en su nuevo club: volvería a vestirse de azul

Otro destino que sigue vigente

Según lo dado a conocer por César Augusto Londoño, sería uno de los más grandes clubes de Ecuador el que estaría interesado en contar para el próximo año con el máximo goleador de la Selección Colombia.

“Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad”, informó y reveló un club que no se había mencionado en días pasados.

No es la primera vez que Falcao García es relacionado a Emelec. Foto: Captura @ElCanalDFutbol // Getty Images

Si bien parece haber deseo por parte del cuadro azul, hasta la fecha no se habrían dado contactos con el atacante para demostrarle el interés: “Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”.

En Ecuador se maneja información al respecto. Medios como Kch Radio 90.9 FM dio una novedad sobre el caso durante días pasados.

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Uno de los panelistas de dicha mesa aseveró: “El nombre de Falcao está en la órbita de Emelec, es del interés (...), pero, todavía no existe oferta formal”.

Cerrada otra puerta para Falcao

Al término de la semana anterior se dijo que Gimnasia y otro club argentino podría estar detrás de Radamel. Dicho onceno, que no se mencionó de entrada, terminó por ser Tigre.

En los últimos días, el propio entrenador de dicho club, cuya identidad no había sido revelada, fue quien salió a dar una respuesta tajante frente al supuesto interés en García Zárate.

Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: Mariano Vimos

Se trata de Diego Dabove, técnico de Tigre, quien respondió sin rodeos a la versión: “No, de Radamel no hay nada. Ayer me preguntó alguien de prensa de acá, en privado, y le contesté al toque”.

Para rematar de manera contundente, el DT agregó que en su conversación interna “le dije la realidad (a la persona de prensa), que ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”.

Esto complica aún más el panorama para Falcao, ya que otro club le cerró la puerta, tal como ya lo habían hecho varios, entre ellos Pumas UNAM de México, que consideró la edad como un factor determinante a tener en cuenta.