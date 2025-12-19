Han pasado seis meses desde el último partido oficial de Radamel Falcao García. El 19 de junio de 2025 disputó el clásico capitalino por la fecha 6 de los cuadrangulares, el mismo que significó la eliminación de Millonarios y el pase de Santa Fe a la gran final.

Luego de aquella derrota, Falcao salió furioso a la rueda de prensa y se quejó por presuntas decisiones arbitrales en contra del cuadro embajador.

La Dimayor no pasó por alto las declaraciones del Tigre y le impuso una sanción de dos partidos que nunca cumplió, pues su contrato se venció pocos días después.

Producto de esa separación con Millonarios, se llegó a decir que Radamel tomaría la decisión de retirarse. Sin embargo, él mismo se encargó de confirmar que su carrera en el fútbol aún no ha terminado.

Radamel Falcao García en el clásico contra Independiente Santa Fe. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Falcao entrena con el Rayo Vallecano

Aún sin ofertas claras, Falcao se entrena por su cuenta para mantener la condición física y estar a punto, en caso de que llegue el momento de volver a las canchas.

Este viernes subió un video de los trabajos que viene haciendo en el gimnasio y se conoció que el Rayo Vallecano le abrió las puertas de su sede para que continúe con su preparación.

Aunque se fue del Rayo por falta de minutos en 2024, al Tigre le tienen un gran cariño y lo reciben con los brazos abiertos cada vez que visita el Estadio de Vallecas.

Esta vez no es la excepción, mucho menos cuando Falcao necesita una mano para entrenar con implementos de primera categoría y en campos de fútbol profesionales.

El Rayo Vallecano tuvo un gesto de agradecimiento con el delantero samario, que no dudó dos veces en publicarlo a través de redes sociales y dejar en evidencia dónde se encuentra por estos días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Hay Falcao para rato

La única certeza en este momento es que Falcao García se está entrenando a tope y que volverá a las canchas en 2026 para tomar revancha de lo que pasó en Millonarios.

Estados Unidos puede ser una gran opción en el futuro del Tigre, sin embargo, está tomando con calma la decisión sobre su futuro profesional siempre en compañía de la numerosa familia que lo acompaña a cualquier rincón del planeta.

Hace unos días estuvo en Bogotá para cumplir compromisos publicitarios y habló sobre su situación tras seis meses de inactividad.

“Me estoy entrenando y preparándome para ver si en enero me decido y continúo jugando”, apuntó Falcao. “Vamos a ver... yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”.