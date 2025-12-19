Deportes

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Cumpliendo seis meses de su último partido oficial, el Tigre está ilusionado con volver a jugar en 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

19 de diciembre de 2025, 4:50 p. m.
Radamel Falcao García, delantero colombiano.
Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: Getty Images

Han pasado seis meses desde el último partido oficial de Radamel Falcao García. El 19 de junio de 2025 disputó el clásico capitalino por la fecha 6 de los cuadrangulares, el mismo que significó la eliminación de Millonarios y el pase de Santa Fe a la gran final.

Esposa de Falcao pone cifrado mensaje sobre el nuevo equipo del Tigre: “¿A dónde vamos?”

Luego de aquella derrota, Falcao salió furioso a la rueda de prensa y se quejó por presuntas decisiones arbitrales en contra del cuadro embajador.

La Dimayor no pasó por alto las declaraciones del Tigre y le impuso una sanción de dos partidos que nunca cumplió, pues su contrato se venció pocos días después.

Producto de esa separación con Millonarios, se llegó a decir que Radamel tomaría la decisión de retirarse. Sin embargo, él mismo se encargó de confirmar que su carrera en el fútbol aún no ha terminado.

Deportes

El feo gesto que se dio en la final de la Copa Árabe: jugadores de Jordania son señalados

Deportes

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Deportes

Primer candidato al premio Puskás 2026: gol de más de media cancha deja atónito al mundo

Deportes

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

Ciclismo

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Deportes

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Deportes

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

Bogotá

Hermana de Falcao García sufrió intento de robo en Chía junto a su mamá: “Por poco nos pegan un tiro”

Deportes

Falcao García eligió entre James Rodríguez y famoso jugador brasileño: clara respuesta

Deportes

Falcao García confiesa que sufrió ansiedad cuando jugaba en Millonarios: ventiló la razón

Millonarios vs Santa Fe clásico capitalino Liga Bet Play
Radamel Falcao García en el clásico contra Independiente Santa Fe. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Falcao entrena con el Rayo Vallecano

Aún sin ofertas claras, Falcao se entrena por su cuenta para mantener la condición física y estar a punto, en caso de que llegue el momento de volver a las canchas.

Este viernes subió un video de los trabajos que viene haciendo en el gimnasio y se conoció que el Rayo Vallecano le abrió las puertas de su sede para que continúe con su preparación.

Aunque se fue del Rayo por falta de minutos en 2024, al Tigre le tienen un gran cariño y lo reciben con los brazos abiertos cada vez que visita el Estadio de Vallecas.

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por título de Nacional y recibió petición especial sobre James

Esta vez no es la excepción, mucho menos cuando Falcao necesita una mano para entrenar con implementos de primera categoría y en campos de fútbol profesionales.

El Rayo Vallecano tuvo un gesto de agradecimiento con el delantero samario, que no dudó dos veces en publicarlo a través de redes sociales y dejar en evidencia dónde se encuentra por estos días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Hay Falcao para rato

La única certeza en este momento es que Falcao García se está entrenando a tope y que volverá a las canchas en 2026 para tomar revancha de lo que pasó en Millonarios.

Estados Unidos puede ser una gran opción en el futuro del Tigre, sin embargo, está tomando con calma la decisión sobre su futuro profesional siempre en compañía de la numerosa familia que lo acompaña a cualquier rincón del planeta.

Hace unos días estuvo en Bogotá para cumplir compromisos publicitarios y habló sobre su situación tras seis meses de inactividad.

“Me estoy entrenando y preparándome para ver si en enero me decido y continúo jugando”, apuntó Falcao. “Vamos a ver... yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”.

Mas de Deportes

MALLORCA, SPAIN - FEBRUARY 11: Radamel Falcao of Rayo Vallecano looks on prior to the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and Rayo Vallecano at Estadi de Son Moix on February 11, 2024 in Mallorca, Spain. (Photo by Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images)

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Gesto contra Tarik Sektioui generó malestar en la final de la Copa Árabe

El feo gesto que se dio en la final de la Copa Árabe: jugadores de Jordania son señalados

Luis Díaz habló sobre el partido contra Portugal en el Mundial 2026.

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Gregori Anangonó fue el autor del gol que podría aspirar al Premio Puskás

Primer candidato al premio Puskás 2026: gol de más de media cancha deja atónito al mundo

Atlético Nacional mueve sus fichas en el mercado y ya piensa en 2026.

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Luis Díaz pasa por un momento ideal en Bayern Múnich tras estar en Liverpool

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Junior de Barranquilla se mueve en el mercado de fichajes.

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Luis Diaz of FC Bayern München celebrates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Top 50 Equipos Forbes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Noticias Destacadas