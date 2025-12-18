Gente

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por título de Nacional y recibió petición especial sobre James

Tras el triunfo de Atlético Nacional, los fans de James Rodríguez se pronunciaron en las redes sociales de su hija.

Laura Camila Másmela Bernal

18 de diciembre de 2025, 10:21 p. m.
Foto: Instagram @nacionaloficial - Getty Images

En la tarde del miércoles, 17 de diciembre, se llevó a cabo la final de la Copa BetPlay, en la que Nacional y el Deportivo Independiente Medellín se enfrentaron por un título más y el club verde obtuvo el triunfo.

Esto generó una ola de alegría entre los miles de hinchas del equipo antioqueño, quienes no dudaron en celebrar la victoria y compartir el especial momento por medio de sus cuentas en redes sociales.

Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Una de las reacciones que más llamaron la atención en distintas plataformas fue la de Daniela Ospina y su hija Salomé Rodríguez, quienes no han ocultado su fanatismo por el club y en repetidas ocasiones han hecho saber lo importante que es dentro de su familia, pues David Ospina, hermano de la empresaria y tío de la joven bailarina, hace parte de los jugadores del equipo en la línea de los arqueros.

En el clip se ve a la familia gritando y saltando desde la comodidad de su hogar, por lo que sus más fieles admiradores se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y compartieron distintas opiniones sobre el contenido.

Atlético Nacional muestra su grandeza en Copa Colombia: grita campeón y suma otro título tras vencer al DIM

“Los Ospina, verdes de nacimiento. Gracias por darnos a David, un gran ser humano y un excelente”; “la hija de James es más hincha del verde que nunca”; “Nacional es Nacional”; “yo también soy del verde, qué alegría”; “bueno, el arquero es hermano y tío, la felicidad es grande” y “felicidad completa”, son algunos de los comentarios de los hinchas.

Por otro lado, muchos otros soñaron con el hecho de que James Rodríguez haga parte del elenco paisa y le pidieron a su hija que lo convenciera de tomar la decisión, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra sin club.

@dani_ospina5

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

♬ sonido original - SEBAS
Atlético Nacional vs. Millonarios en Copa Sudamericana: sorteo los puso ‘mata a mata’ en 2026

“Salo, convence a papá de venir al más grande”; “Salomé nos traerá a nuestro James”; “Salomé merece ver al papá jugando en Nacional”; “James estás viendo a tu celebrar, ¿qué estás esperando para venir al verde?“ y “Salomé, dígale a su papá que aquí lo queremos mucho, que se apure”, escribieron.

David Ospina celebró en los camerinos del Atanasio Girardot

Mientras su familia disfrutó en triunfo desde su hogar, el aclamado arquero David Ospina y sus compañeros celebraron en los camerinos en medio de música, luces, gritos y la alegría de cada uno de los miembros del equipo.

Junto a sus esposas e hijos mostraron el orgullo que sienten por la verdolaga y amor por su bandera.

@camilogranados7

Shhhhhhiiii… #verdecampeon🇳🇬💚 #davidospina #atlnacional

♬ sonido original - Camilo Granados

