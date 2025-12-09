A sus 40 años, todo parece indicar que Falcao García no tiene previsto el retiro del balompié profesional. Su última experiencia fue Millonarios y, tras seis meses de para, en 2026 se le vería volver a jugar en algún club del mundo.

Si bien no existe un equipo con el que se le relacione seriamente por ahora, lo que sí parece casi confirmado es que el Tigre no dirá adiós todavía. El propio delantero señaló que entrena para tomar una decisión a comienzos del próximo año.

“Me estoy entrenando y preparándome para ver si en enero me decido y continúo jugando”, zanjó el goleador histórico de Selección Colombia en charla de hace unos días con Caracol Televisión.

Falcao García dio a conocer la fecha de su decisión final para su carrera deportiva. | Foto: Captura a video del Gol Caracol

Después de dejar entreabierta esa posibilidad, ahora fue su esposa, Lorelei Tarón, quien llamó la atención al pronunciarse sobre el futuro del samario. La argentina publicó en redes sociales un mensaje enigmático que desató especulaciones.

Falcao García se entrena a tope e individualmente a finales de 2025 | Foto: Captura a video A.P.I

“¿A dónde vamos?”, escribió junto a un video en el que se ve a Falcao entrenando de manera individual y a gran nivel.

La pregunta abrió una ola de comentarios en redes, aunque hasta este 9 de diciembre nada está confirmado. Meses atrás surgieron versiones sobre ofertas para el delantero, pero fueron descartadas rápidamente.

Rechazado en México

Una información que se había escuchado lo conducía hacia México, más específicamente a Pumas UNAM, donde hoy día también estarían interesados en James Rodríguez.

Aunque en un primer momento el colombiano habría sido opción, medios como Excélsior dieron un portazo a esto al asegurar que “rechazaron (Pumas) contratar a Radamel Falcao”.

“Pumas de la UNAM desestimaron adquirir a Radamel Falcao, debido a que tenían negociaciones avanzadas con el camerunés Vincent Aboubakar y el argentino Ezequiel Chino Ávila”, menciona el citado medio.

“En Pumas tampoco cayó bien por la veteranía y sintieron que no les iba a funcionar”, sacaron a la luz sobre las razones de los de Ciudad de México para decirle no a García.

“Con Falcao creíamos que era una buena opción, pero al final nos respondieron que ya tenían a un africano casi firmado; la verdad es que lo ofrecimos con premura en los tiempos”, decían sobre una supuesta fuente citada.

Mario Yepes lo traerá a Colombia

Aunque su futuro profesional es incierto, los aficionados sí podrán verlo jugar en Colombia este diciembre, en el partido homenaje y despedida de Mario Alberto Yepes.

Falcao García regresará a los campos de juego; Mario Alberto Yepes contó cuándo y en qué equipo | Foto: Getty Images y captura El Corillo Podcast (TikTok)

Dicho juego se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali. La presencia de Falcao García la confirmó el gestor del partido, quien prometió que él sí iba “a cumplir eso de que esa selección (Colombia de 2014) va a jugar con Falcao”, señaló.