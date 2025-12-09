Suscribirse

Deportes

Esposa de Falcao pone cifrado mensaje sobre el nuevo equipo del Tigre: “¿A dónde vamos?”

Para 2026 parece estar definido que el atacante desea seguir jugando. En la previa al sorteo del Mundial 2026 manifestó: “En enero me decido”.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

9 de diciembre de 2025, 3:20 p. m.
Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón en la gala del sorteo del Mundial 2026
Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón en la gala del sorteo del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

A sus 40 años, todo parece indicar que Falcao García no tiene previsto el retiro del balompié profesional. Su última experiencia fue Millonarios y, tras seis meses de para, en 2026 se le vería volver a jugar en algún club del mundo.

Si bien no existe un equipo con el que se le relacione seriamente por ahora, lo que sí parece casi confirmado es que el Tigre no dirá adiós todavía. El propio delantero señaló que entrena para tomar una decisión a comienzos del próximo año.

“Me estoy entrenando y preparándome para ver si en enero me decido y continúo jugando”, zanjó el goleador histórico de Selección Colombia en charla de hace unos días con Caracol Televisión.

Falcao García dio a conocer la fecha de su decisión final para su carrera deportiva.
Falcao García dio a conocer la fecha de su decisión final para su carrera deportiva. | Foto: Captura a video del Gol Caracol

Después de dejar entreabierta esa posibilidad, ahora fue su esposa, Lorelei Tarón, quien llamó la atención al pronunciarse sobre el futuro del samario. La argentina publicó en redes sociales un mensaje enigmático que desató especulaciones.

Falcao García se entrena a tope e individualmente a finales de 2025
Falcao García se entrena a tope e individualmente a finales de 2025 | Foto: Captura a video A.P.I

“¿A dónde vamos?”, escribió junto a un video en el que se ve a Falcao entrenando de manera individual y a gran nivel.

La pregunta abrió una ola de comentarios en redes, aunque hasta este 9 de diciembre nada está confirmado. Meses atrás surgieron versiones sobre ofertas para el delantero, pero fueron descartadas rápidamente.

Contexto: Falcao dio respuesta cuando le preguntaron por su futuro: lo dejó todo claro

Rechazado en México

Una información que se había escuchado lo conducía hacia México, más específicamente a Pumas UNAM, donde hoy día también estarían interesados en James Rodríguez.

Aunque en un primer momento el colombiano habría sido opción, medios como Excélsior dieron un portazo a esto al asegurar que “rechazaron (Pumas) contratar a Radamel Falcao”.

Contexto: Gio Moreno eligió al mejor de la historia de Colombia: Le mencionaron a Falcao y su respuesta acumula más de 500 mil vistas

“Pumas de la UNAM desestimaron adquirir a Radamel Falcao, debido a que tenían negociaciones avanzadas con el camerunés Vincent Aboubakar y el argentino Ezequiel Chino Ávila”, menciona el citado medio.

“En Pumas tampoco cayó bien por la veteranía y sintieron que no les iba a funcionar”, sacaron a la luz sobre las razones de los de Ciudad de México para decirle no a García.

“Con Falcao creíamos que era una buena opción, pero al final nos respondieron que ya tenían a un africano casi firmado; la verdad es que lo ofrecimos con premura en los tiempos”, decían sobre una supuesta fuente citada.

Mario Yepes lo traerá a Colombia

Aunque su futuro profesional es incierto, los aficionados sí podrán verlo jugar en Colombia este diciembre, en el partido homenaje y despedida de Mario Alberto Yepes.

Falcao García regresará a los campos de juego; Mario Alberto Yepes contó cuándo y en qué equipo
Falcao García regresará a los campos de juego; Mario Alberto Yepes contó cuándo y en qué equipo | Foto: Getty Images y captura El Corillo Podcast (TikTok)

Dicho juego se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali. La presencia de Falcao García la confirmó el gestor del partido, quien prometió que él sí iba “a cumplir eso de que esa selección (Colombia de 2014) va a jugar con Falcao”, señaló.

Si bien es un evento amistoso, este va a acaparar la atención del público en general en Colombia y el mundo. Allí también estarán figuras del talante de Didier Drogba, David Trezeguet, así como nacionales como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Iván Ramiro Córdoba, entre otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

2. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

3. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

4. Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

5. ¿María Corina Machado contempla el “exilio”?: esto reveló su exjefa de campaña desde Oslo, un día antes de la entrega del Nobel

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FalcaoLorelei TaronRadamel Falcao GarcíaFichajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.