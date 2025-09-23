Confirman el equipo que rechazó a Falcao García: motivos para decir ‘no’ salen a la luz

Cada vez parecen ser menos las opciones para que Falcao García sigue vigente en el balompié mundial tras su paso por Millonarios.

A sus 39 años, el atacante ya no es contemplado como la primera opción. En México lo acaba de descartar un club como Pumas UNAM.

Según lo dio a conocer el medio, Excélsior: “Pumas no quiere más estrellas, rechazaron contratar a Radamel Falcao”, titularon.

Falcao García se mantiene sin club tras su paso por Millonarios. | Foto: Getty Images

Al parecer, el samario estaba en carpeta del conjunto que dirige el exentrenador de Atlético Nacional, Efraín Juárez.

A pesar de la cercanía con el fútbol colombiano que estos pudieran compartir, la decisión de los universitarios fue por otros dos jugadores.

“Pumas de la UNAM desestimaron adquirir a Radamel Falcao, debido a que tenían negociaciones avanzadas con el camerunés Vincent Aboubakar y el argentino Ezequiel Chino Ávila”, menciona el citado medio.

De acuerdo a las informaciones que manejan en el balompié manito, al Tigre le llama la atención ir a la Liga MX.

“Radamel Falcao quien es agente libre, quiere venir al futbol mexicano”, apuntan.

Según los mencionados, el atacante ya tuvo un acercamiento, pero los motivos para decir que no fueron bastante dicientes.

“En el inicio de 2025 lo ofrecieron al América, pero no lo quisieron principalmente por la edad, 39 años”, aseguran.

Dicha razón pesó también en lo que ahora sería el acuerdo con Pumas.

“En Pumas tampoco cayó bien por la veteranía y sintieron que no les iba a funcionar”, sacaron a la luz sobre las razones de los de Ciudad de México para decirle ‘no’ a García.

Efraín Juárez, técnico de Pumas de México | Foto: Getty Images

Según Excélsior, se prefirió “la opción de Aboubakar de 33 años y que viene del futbol turco con el Hatyspor en donde en 28 juegos hizo ocho anotaciones”.

Otra fuente cercana que cita el medio de comunicación en mención apuntó a que lo que no permitió el feliz término del negocio, fue el poco tiempo que había para los trámites.

“Con Falcao creíamos que era una buena opción, pero al final nos respondieron que ya tenían a un africano casi firmado, la verdad es que lo ofrecimos con premura en los tiempos”, dice una fuente citada.

Con Borré también hubo charlas

A Falcao no fue el único colombiano que vieron los directivos de Pumas. También estuvo en consideración uno más vigente como Rafael Santos Borré.

De acuerdo a lo dicho por el medio en cuestión, se le propuso al que milita en Brasil salir de allí; siendo estos conocedores que no se encuentra a gusto en Inter.

Rafael Santos Borré también estuvo en lista de Pumas UNAM, de México. | Foto: AFP

“El primer nombre que les pusieron en la mesa fue el de Rafael Santos Borré, delantero colombiano de 29 años que actualmente juega en Brasil con el Internacional de Porto Alegre, pero no quiere seguir más ahí“, cuentan.

Para el caso en particular de Borré, lo que impidió su llegada fue un tema económico alto.

“Con Santos Borré fue por el dinero. Lo que dijo el director deportivo de Pumas fue “está muy lejos de nuestros números”, revelaron.

Una fuente contó parte de la conversación entre las partes. “Le dijimos, danos una idea de cuánto podrías pagar por la transferencia e intentamos convencer a la otra parte”, citan.