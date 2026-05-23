Falcao García habló claro y dijo cuál será su último partido con Millonarios: “Para Millonarios es muy complejo”

Millonarios disputó este sábado 23 de mayo su compromiso correspondiente a la fase de grupos de la Copa Colombia frente a Boyacá Chicó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Presencia de Falcao García en el Mundial 2026, definida: El Tigre confirmó lo que pasará

La principal novedad en la alineación del conjunto local fue la inclusión desde el inicio del delantero Radamel Falcao García, quien regresó a la actividad tras superar una fractura en el arco cigomático, lesión ósea en el rostro ocasionada por un impacto en la cabeza durante un partido previo contra el América de Cali.

Las estrellas que no renovarían contrato en las próximas semanas: los ojos en Junior, América, Millonarios y Nacional

El encuentro finalizó con un marcador de empate 2-2, resultado que modificó las expectativas de los aficionados en los minutos de cierre.

📋 ¡Nómina confirmada! 💙🔥



Así formará el Embajador hoy en El Campín frente a Boyacá Chicó.



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/IfS6vljoxU — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 23, 2026

Tras el pitazo final, la atención se centró en la zona mixta del escenario deportivo, donde Falcao García atendió a los medios de comunicación y se refirió a las versiones que circulan sobre su futuro contractual en Bogotá.

Factores extrafutbolísticos condicionan su permanencia

Al ser consultado sobre si tiene una determinación tomada respecto a su continuidad en la institución, el atacante priorizó el calendario inmediato del equipo.

Falcao vs. Rodallega: así puede jugar el clásico entre Santa Fe y Millonarios en FC 26

“Cuando tome alguna decisión en mi carrera, lo conocerán de mi parte, pero por el momento estoy pensando en esto que estamos jugando. Estaba muy ilusionado por jugar hoy y el martes; ojalá que podamos lograr los objetivos porque sería importante para todos”, manifestó el jugador.

Asimismo, el futbolista expuso que existen variables normativas y fiscales en el país que dificultan la contratación de deportistas procedentes del exterior.

“Hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas venir. No depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extrafutbolísticas que se nos van de las manos”, explicó García.

El delantero destacó el bienestar de su núcleo familiar en el territorio nacional: “Agradezco al entrenador y a mis compañeros por la confianza. Estoy cumpliendo un sueño; mi esposa y mis hijos están felices acá, absorbiendo nuestras costumbres y cultura”.

Ⓜ️🐯 Falcao sobre su continuidad o no en Millonarios: “Hay un impedimento muy grande en Colombia, no depende tanto de Millonarios, hay temas extra futbolísticos… por el momento ese estría el último partido en Bogotá (martes)”.https://t.co/ZDPH866AD7 pic.twitter.com/WxqTTZzTsi — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) May 24, 2026

El partido del martes en El Campín

La expectativa se incrementó cuando se le preguntó si el próximo compromiso de Millonarios, programado para el martes 26 de mayo, marcará su despedida definitiva de la afición capitalina.

“Bueno, no sé, hasta el momento podría ser el último en Bogotá, sí. Ojalá se puedan resolver algunas cosas, pero ya te digo, no depende de nosotros. Para Millonarios es muy complejo y para mí también, aunque siempre hay soluciones. De todas maneras, por el momento sería el último partido en Bogotá”, concluyó el delantero.