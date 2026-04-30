Falcao vs. Rodallega: así puede jugar el clásico entre Santa Fe y Millonarios en FC 26

FC 26 anunció la implementación de una actualización que renueva el contenido relacionado con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, ofreciendo una nueva oportunidad para que los fanáticos de la liga BetPlay jueguen con el equipo de sus amores.

Capcom se juega una apuesta arriesgada con un videojuego durante su “edad de oro”

Esta actualización permite la integración de diversos clubes de la liga colombiana en los torneos continentales virtuales, sincronizando la experiencia de juego con el desarrollo real de las competencias para la temporada 2026.

La descarga del parche v1.5.4 inició su distribución en todas las consolas y plataformas digitales entre el 28 y 29 de abril de 2026. Entre las novedades principales se reporta la inclusión de 23 instituciones que obtuvieron su cupo a la fase de grupos este año.

Desde hoy ya se puede actualizar el FC26.



El nuevo grande presente. 💪 pic.twitter.com/djRYEAUd6p — FútbolPasionWeb (@FutbolPasionWeb) April 28, 2026

Además de las nóminas, el juego incorporó la actualización de los uniformes oficiales, nuevos balones, marcadores de televisión y el escaneo de rostros para los futbolistas con mayor figuración en la región.

Nuevos ingresos y ausencias en el simulador

El ajuste en la base de datos se rige estrictamente por el desempeño deportivo en la vida real. Debido a esto, se registraron movimientos significativos en el listado de clubes disponibles.

Entre los regresos destacados para Sudamérica se encuentran equipos como Santos y Mirassol de Brasil, mientras que por Colombia se confirmó la presencia renovada de Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Jugadores de Millonarios aparecen en el juego por su participación en la Copa Sudamericana. Foto: Lina Gasca

En contraste, instituciones que no lograron avanzar a la ronda de grupos para el presente año, tales como Colo-Colo, Universidad de Chile e Internacional de Porto Alegre, dejaron de estar disponibles en los modos específicos de estos torneos dentro de la actualización.

Esta actualización es fundamental para el juego, ya que sincroniza el contenido virtual con el desarrollo real de los torneos sudamericanos de la temporada 2026.

Presencia del fútbol profesional colombiano

Con el despliegue de esta versión, se integraron oficialmente seis escuadras colombianas que representan al país en los certámenes de la Conmebol.

En el marco de la Copa Libertadores, el simulador ahora cuenta con las plantillas y licencias actualizadas de Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima e Independiente Medellín (DIM), quienes accedieron de forma directa a la fase de grupos.

El clásico capitalino se podrá jugar en el FC26. Foto: Lina Gasca / Colprensa

Por otro lado, la Copa Sudamericana incluye a los dos clubes nacionales que superaron las fases previas de eliminación: Millonarios FC y América de Cali. Cabe aclarar que equipos como Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga no figuran en los modos de juego de estas competencias.

Clubes que estuvieron en fases preliminares no aparecen en los modos específicos de estos torneos al no haber avanzado a la fase de grupos de la temporada 2026.

Finalmente, los cambios también impactan el Modo Carrera, en el que los usuarios podrán disputar las copas con el calendario y los grupos que reflejan la realidad del fútbol continental.

Con la actualización v1.5.4 se integraron oficialmente seis equipos colombianos que representan al país en las fases de grupos de los torneos de la Conmebol de esta temporada. Esta renovación técnica busca mantener la vigencia del título frente a las exigencias de los aficionados locales.