Spotify lanza insignias para verificar artistas reales y frenar el contenido generado por inteligencia artificial

Spotify ha incorporado nuevas insignias de verificación para artistas con el objetivo de reforzar la autenticidad dentro de la plataforma. Este distintivo, denominado ‘Verificado por Spotify’, indica que el perfil corresponde a un creador real con contenido propio y que cumple con los criterios de confianza establecidos, en contraste con los perfiles generados mediante inteligencia artificial (IA).

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Con esta iniciativa, la compañía busca ofrecer a los usuarios más información sobre los artistas y su música, en un contexto marcado por el aumento de perfiles falsos, spam y contenido generado por IA que puede afectar la experiencia en las plataformas musicales.

La insignia se otorga a perfiles que han sido revisados y validados por Spotify. Cuando un artista cuenta con esta verificación, se entiende que tiene una presencia identificable tanto dentro como fuera de la plataforma, además de un catálogo propio que cumple con las normas del servicio. En consecuencia, los perfiles que representen principalmente a artistas o personajes generados por IA no podrán obtener esta distinción.

Para conceder la verificación, Spotify analiza distintos factores, como la actividad sostenida del perfil y el nivel de interacción de los oyentes a lo largo del tiempo, priorizando aquellos que generan interés constante frente a picos puntuales. También tiene en cuenta elementos como fechas de conciertos, merchandising y cuentas de redes sociales asociadas, con el fin de confirmar que se trata de una persona real.

Spotify busca combatir prácticas como la creación de perfiles falsos o cuentas que generan contenido masivo. Foto: AFP / Lionel BONAVENTURE

Este proceso combina criterios automatizados con revisión humana, buscando identificar a los artistas auténticos que actúan de buena fe. No obstante, la compañía reconoce que el concepto de autenticidad en la música es cada vez más complejo y dinámico, por lo que continuará ajustando sus métodos con el tiempo.

Las insignias, representadas por un icono verde claro junto al texto ‘Verificado por Spotify’, aparecerán en los perfiles de los artistas y en los resultados de búsqueda. Su implementación será gradual, debido al gran volumen de creadores en la plataforma, aunque la empresa asegura que el 99 % de los artistas que los usuarios buscan activamente ya cuentan con esta verificación.

Spotify introduce la insignia ‘Verificado por Spotify’ como una herramienta para confirmar que un perfil pertenece a un artista real. Foto: Getty Images

Más allá de las insignias, Spotify también está probando una nueva sección informativa en los perfiles de artistas, disponible en la versión móvil. Este espacio, ubicado dentro de “Acerca de”, destacará datos relevantes como hitos profesionales y lanzamientos recientes.

Estas novedades se suman a otras herramientas orientadas a dar mayor contexto sobre el uso de la IA en la música, como los créditos de inteligencia artificial —que detallan cómo interviene esta tecnología en una canción— y SongDNA, una función diseñada para revelar las conexiones creativas detrás de cada pista.

*Con información de Europa Press