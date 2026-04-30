A menos de 45 días del Mundial 2026, en Bogotá, la marca pionera en el álbum de las citas orbitales, Panini, hizo el lanzamiento oficial del libro que contará con un total de 480 cromos.

Esta vez, el libro tendrá una cantidad mayor de páginas, debido a que son más selecciones participantes en la cita. Cabe recordar que el cupo pasó de 32 a 48 equipos para esta edición inédita del torneo.

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Además de eso, habrá tres sedes en las que se jueguen los partidos: Estados Unidos, donde se jugará la gran final; México, que albergará la apertura, y Canadá.

Los organizadores del evento dieron a los fanáticos detalles y pormenores del libro. Habrá dos versiones, una con pasta dura, mientras que otra será blanda, de más fácil distribución, pero en su interior tendrán el mismo contenido.

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Cada equipo contará con un escudo, foto del plantel completo y los jugadores, que serán un total de 18. Al Mundial irán 26 convocados, pero Panini suele sacar los más importantes para la distribución del álbum que está en auge cada cuatro años antes de la cita del fútbol mundial.

En esta oportunidad, la Selección Colombia tiene a estrellas para encontrar en los sobres y pegar al librillo como Luis Díaz, Richard Ríos, James Rodríguez, entre otros.

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Defensores

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Daniel Muñoz

Johan Mojica

Jhon Lucumí

Santiago Arias

Páginas de Colombia en el álbum Panini. En total son 18 jugadores, más el escudo y equipo. Foto: SEMANA

Volantes

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Richard Ríos

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

Jhon Arias

Delanteros

Jhon Córdoba

Luis Suárez

Luis Díaz

Para quien desee llenar en su totalidad el álbum, deberá alistar unos $700.000. Según la marca que saca el libro cada cuatro años, con la compra de dos cajas se podría estar llenando en su totalidad.

Total: 980 láminas (stickers)

Incluye: 68 especiales

Páginas: 112

Precios en Colombia (2026)

Sobres

Precio por sobre: $5.000 COP

Contenido: 7 láminas

Caja (display)

Precio: $520.000 COP

Incluye: 104 sobres (728 láminas)

Así luce la portada del Álbum Panini para el Mundial 2026. Foto: FIFA

Álbum

Pasta blanda: $15.900 COP

Pasta dura: $49.900 COP

Resumen total:

Láminas: 980

Sobre: $5.000

Caja: $520.000

Álbum: $14.900 – $49.900

Completarlo: $700.000

En días previos al lanzamiento ya se estaba viendo la fiebre que esto genera. En las calles, esquinas y demás sitios de las diferentes ciudades ya se ven a los vendedores que emprenden con esto para mover cientos de fichas, intercambiarlas y que cada aficionado futbolero logre su objetivo.

Desde este fin de semana que viene se abrirá la distribución de todos los productos relacionados con Panini. En muchos comercios estarán los cuadernos de fácil acceso para los clientes.

También se espera que en el Centro Comercial SantaFé se dé una actividad en la que haya una repartición masiva de álbum, así como de ‘cambiatón’ de láminas para quienes ya tengan muchos cromos repetidos.