Los 4 signos del horóscopo chino con más probabilidades de ganar la lotería el fin de semana del 1 al 3 de mayo

El inicio de un nuevo mes suele despertar el interés por todo aquello relacionado con la suerte, el dinero y las oportunidades inesperadas. En ese contexto, el horóscopo chino vuelve a posicionarse como uno de los referentes favoritos de quienes buscan señales sobre su destino financiero.

Para el fin de semana del 1 al 3 de mayo, diversas lecturas astrológicas coinciden en que hay cuatro signos que podrían tener una energía particularmente favorable para tentar al azar, especialmente en juegos como la lotería.

Horóscopo chino Foto: Getty Images/iStockphoto

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón es uno de los signos más poderosos del horóscopo chino, tradicionalmente vinculado con la riqueza, el liderazgo y la buena fortuna. Para este fin de semana, su energía estaría especialmente alineada con oportunidades económicas inesperadas.

Las personas nacidas bajo este signo podrían experimentar un impulso de confianza que las motive a participar en juegos de azar, con resultados positivos.

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Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo se caracteriza por su intuición y sensibilidad, cualidades que podrían jugar a su favor durante estas fechas. Según las predicciones, este signo tendría una capacidad especial para percibir momentos clave y tomar decisiones acertadas.

En el ámbito de la suerte, esto podría traducirse en elecciones más afinadas al momento de apostar.

Con la fecha límite de la lotería del 15 de marzo en el horizonte, muchos están recurriendo al horóscopo chino en busca de orientación sobre qué números jugar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre, conocido por su valentía y espíritu arriesgado, aparece como uno de los signos más favorecidos para este fin de semana. Las energías estarían impulsando decisiones audaces, lo que podría llevar a resultados inesperados en términos económicos.

Para este signo, la clave estaría en confiar en su instinto sin caer en excesos. La combinación de determinación y oportunidad podría abrirle la puerta a una racha de buena suerte.

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Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo, asociado con la prosperidad y el bienestar, cierra la lista de los signos con mayor probabilidad de fortuna. Durante estos días, su energía estaría vinculada con recompensas económicas y situaciones favorables relacionadas con el dinero.

Quienes pertenecen a este signo podrían encontrar oportunidades donde otros no las ven, lo que aumentaría sus probabilidades en juegos de azar.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.