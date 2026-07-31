Salió a la luz la verdadera relación entre Laura Acuña y Melina Ramírez, presentadoras de ‘Yo me llamo’

Con el regreso de Yo Me Llamo a la pantalla de Caracol Televisión, el reality de imitación volvió a consolidarse como uno de los formatos de entretenimiento más vistos del país.

Mujer llegó a ‘Yo me llamo’ a interpretar a Diomedes Díaz y vivió tierno momento con Elder Dayán

La undécima temporada, que se estrenó el pasado 21 de julio de 2026, llegó con varias novedades, entre ellas la incorporación del cantante vallenato Elder Dayán Díaz al grupo de jurados, donde comparte la responsabilidad de evaluar a los participantes junto a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni.

Sin embargo, además de las presentaciones de los imitadores y las opiniones de los jueces, otro aspecto ha captado la atención de los televidentes: la dinámica entre las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez.

Melina Ramírez y Laura Acuña hacen parte de 'Yo me llamo 2026'. Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Desde el inicio de la temporada, ambas han sido elogiadas en redes sociales por la naturalidad con la que conducen el reality, pues sus conversaciones, bromas y la forma en que interactúan durante las galas han llevado a muchos seguidores del programa a preguntarse si esa complicidad responde únicamente a una buena relación laboral o si, por el contrario, también existe una amistad fuera de las cámaras.

La cercanía que ambas reflejan cada noche ha despertado la curiosidad de los espectadores, quienes constantemente comentan en redes sociales la química que demuestran frente a las cámaras.

Tensión en ‘Yo me llamo’: los participantes que dividieron a los jurados y la eliminación que nadie esperaba

Esa percepción llevó a que, durante una entrevista con Caracol Televisión, Melina Ramírez hablara abiertamente sobre la relación que mantiene con Laura Acuña y respondiera si el vínculo que se observa en pantalla también hace parte de su vida cotidiana.

La presentadora aseguró que la amistad entre ambas es completamente real y que la conexión que muestran durante el programa no es una estrategia de producción ni una dinámica preparada para las grabaciones.

“Nosotras tenemos amistad, conexión, todo, dentro del set y fuera de él. Realmente somos amigas, nos escribimos, nos invitamos, compartimos momentos y, la verdad, trabajar juntas es una chispa natural”.

Melina Ramírez rompió el silencio sobre su trabajo en Yo me llamo junto a Laura Acuña. Foto: Canal Caracol - Instagram @lauraacunaayala

Melina explicó que esa cercanía ha permitido que el trabajo fluya de forma espontánea. Según comentó, no necesitan acordar previamente qué decir o cómo reaccionar durante las transmisiones, ya que la confianza que han construido hace que todo ocurra con naturalidad.

“No planeamos nada, no decimos: ‘Tú dices esto…’. Nada”, afirmó.

La presentadora también destacó que, aunque cada una tiene responsabilidades diferentes dentro del formato, existe un apoyo permanente entre ambas.