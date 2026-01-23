Álbum Panini Mundial 2026: preventa, salida al mercado, costo de caja, sobre, pasta blanda y dura

Faltando menos de seis meses para que comience el Mundial 2026, la marca Panini dio detalles del álbum oficial del torneo deportivo más importante del mundo. Colombia se alista para adquirir este elemento de colección en una Copa Mundo que promete ser histórica.

El pasado 4 de diciembre, la marca encargada de su difusión hizo un primer lanzamiento del álbum Panini. En ese momento mostró la portada del elemento de colección y dio algunos detalles para los aficionados que estén interesados en obtenerlo. Ahora, se conocieron datos que tienen que ver con los costos y fechas de lanzamiento.

Al momento de revisar la cuestión de costos, para Colombia hay que tener en cuenta que el promedio de gasto será más alto que en la edición anterior de Qatar 2022. Incluso, se debe tener en cuenta que en ese Mundial, la Selección Colombia no clasificó y ahora para 2026 está en la lista de candidatos a sorprender.

Álbum Panini contará con más de 900 figuritas relacionadas al Mundial 2026 Foto: Caprtura a video de @PaniniAmerica

Lo otro anteriormente mencionado, son 48 naciones, 16 más que las veces pasadas, y es apenas normal que la inversión para completar las páginas sea más alta. El libro tendrá dos versiones, una económica o normal y la que se considera “pasta dura”, que también costará un poco más que en los años pasados. Serán 112 páginas y sobres de 7 láminas.

Datos y costos del álbum Panini Mundial 2026

Otro dato a tener en cuenta es que esta edición tiene un total de 980 espacios a completar en el álbum Panini, lo que hará que se aumente en un 45–50 % el volumen de láminas, aproximadamente, con respecto a las ediciones pasadas con 32 selecciones.

En exclusiva con El Tiempo, se conoció que el álbum Panini tendrá preventa a partir del 1 de marzo y en la primera semana de mayo ya estará disponible al público en general. Panini considera que cada consumidor deberá disponer de 700 mil pesos colombianos, aproximadamente, para llenar el Álbum Panini.

Costo caja 104 sobres: $520.000

Costo sobre: $5.000 (7 láminas)

Costo álbum pasta blanda: $14.900

Costo álbum pasta dura: $49.900

Preventa: marzo 1

Salida al mercado: primera semana de mayo

Los coleccionistas e hinchas del fútbol en general alistan el presupuesto para echar a rodar el gran reto de llenar el álbum Panini, la gran antesala para lo que será el Mundial 2026 con la Selección Colombia como protagonista.