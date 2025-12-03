Faltando un par de días para el sorteo de la fase de grupos, Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026 que estará a la venta próximamente en todo el planeta.

En el evento que se llevó a cabo en Nueva Jersey salió a la luz la portada y se confirmó que será el álbum más grande en la historia de los mundiales.

Además de la portada oficial, Panini anunció que habrá una edición especial para México, país elegido por la FIFA para la inauguración en el Estadio Azteca.

“Nuestro álbum de cromos de la Copa Mundial de la FIFA ha cautivado a personas de todo el mundo durante generaciones, y nos enorgullece presentar esta emblemática portada del álbum Canadá-Estados Unidos para la edición de 2026”, declaró Mark Warsop, director ejecutivo de Panini América.

Warsop añadió que “esta portada especial es el primer paso de cómo planeamos celebrar nuestros productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirá los cromos y las tarjetas coleccionables, y creemos que los aficionados y coleccionistas estarán muy entusiasmados”.

Así luce la portada del Álbum Panini para el Mundial 2026. | Foto: FIFA

¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026?

Durante el evento se conoció que el álbum saldrá en “los próximos meses”, pues todavía falta que se definan los últimos seis cupos por la vía del repechaje.

Una vez se conozca la lista de los 48 participantes, Panini confirmará la fecha exacta para su salida oficial a la venta.

Lo cierto es que los repechajes se terminan en el mes de marzo y el lanzamiento del álbum está proyectado para el mes de abril de 2026.

El álbum del Mundial-Catar 2022 tenía 670 láminas en total y se espera que esta edición llegue incluso hasta las 800.

Eso quiere decir que el costo para llenarlo se elevará y serán necesarios más sobres para completar la colección antes del inicio de la Copa del Mundo.

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

Cuenta regresiva para el Mundial 2026

Esta semana será muy importante para la FIFA y los millones de fanáticos en todo el mundo, pues define el camino de las selecciones clasificadas a la fase de grupos.

Es por eso que Panini lo eligió como el momento perfecto para revelar la portada y algunos detalles sobre el álbum oficial.

Romy Gai, Directora Comercial de la FIFA, declaró: “Al igual que la Copa Mundial de la FIFA, el álbum de cromos de Panini es una de las tradiciones más emblemáticas y perdurables de la cultura futbolística mundial”.