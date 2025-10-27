Suscribirse

Se filtran detalles del álbum Panini del Mundial 2026: más láminas y dos versiones

El álbum Panini del Mundial 2026 ya genera expectativa por su preventa, diseño y nuevos detalles.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

28 de octubre de 2025, 3:20 a. m.
Álbum Panini del Mundial Brasil-2014
Fanáticos en alerta: Panini prepara el álbum del Mundial 2026 con grandes cambios | Foto: Colprensa

A menos de un año del Mundial, muchas selecciones ya están clasificadas y otras, dentro de muy poco, asegurarán su presencia en la máxima cita del fútbol. Por lo tanto, inician otros preparativos tradicionales como la mascota y la canción oficial. Pero hay una tradición que se roba el corazón de los coleccionistas, mucho más allá de las dos anteriormente mencionadas.

El álbum oficial producido por Panini es una de las piezas coleccionables más apetecidas por los fanáticos. Algunos compran sobres individuales y otros prefieren ir directamente por las cajas; completar todas las casillas se ha convertido en una actividad que trasciende generación tras generación.

Y para este Mundial 2026, que será en Estados Unidos, México y Canadá, no será la excepción, pues ya hay algunos rumores sobre la fecha de salida, la preventa y, claramente, la portada.

Contexto: Inicia la segunda fase de venta de boletas para el Mundial 2026: precios y cómo comprar

¿Cuándo sale?

Aún no hay una fecha oficial, pero, según diferentes medios de comunicación, habrá una preventa especial a finales de este año 2025, mientras que llegará a tiendas departamentales entre febrero y marzo de 2026.

Algunos detalles de la apariencia del coleccionable fueron entregados a los distribuidores oficiales, como por ejemplo Colecciones Postales y Más, quienes a través de su cuenta de Instagram compartieron lo que podría ser la portada del álbum.

Además, el creador de contenido adelantó que la caja de sobres tendrá 104 unidades, pero que, a diferencia de ediciones anteriores, los sobres tendrán 7 láminas en vez de 5. De igual forma, adelantó que el precio será seguramente el mismo del Mundial pasado, por lo que el costo no será una excusa para los fanáticos de este tipo de objetos.

Adicionalmente, el libro como tal tendrá 112 páginas, incluyendo un total de 980 espacios para completar con calcomanías. Cada selección tendrá 20 láminas, las cuales corresponden a 18 jugadores, la foto del equipo y el escudo.

Contexto: Selección Colombia brilla en ‘ranking’ para el Mundial 2026: así quedó tras última actualización

Para los aficionados de las calcomanías especiales habrá 20 jugadores con cartas en bronce, plata y oro, además de los estadios y las mascotas.

Finalmente, también se especificó que habrá dos clases de álbumes: uno de pasta blanda y otro de pasta dura, por lo que promete ser una de las ediciones que se incrustará rápidamente en los corazones de los coleccionistas.

