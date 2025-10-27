Inicia la segunda fase de venta de boletas para el Mundial 2026: precios y cómo comprar

Faltan ocho meses y medio para que la pelota empiece a rodar en el Mundial 2026. Con la participación de 48 selecciones se eleva la cantidad de hinchas que quieren viajar hasta alguna de las sedes anfitrionas con el objetivo de vivir en vivo la pasión del fútbol.

Este lunes, 27 de octubre, la FIFA hizo el lanzamiento oficial de la segunda fase de venta de boletería para la Copa del Mundo.

En total habrá un millón de boletas a la venta por medio de sorteo entre las personas que se inscriban en la página oficial.

El plazo para inscribirse va desde hoy hasta el 31 de octubre a las 10:00 de la mañana (hora de Colombia).

¿Cómo conseguir boletas para el Mundial 2026?

Los pasos para entrar al sorteo de la FIFA y tener posibilidad de comprar boletas para el Mundial 2026 son los siguientes:

Registrarse o iniciar sesión en la página de FIFA.com/tickets.

Oprimir en la opción “boletos”.

Una vez adentro debe completar algunos datos como la ronda a la que quiere asistir, el país al que quiere apoyar, sedes a visitar, dirección y código postal

Para completar el registro debe ingresar un medio de pago con tarjeta débito o crédito.

The second phase of ticket sales for FIFA World Cup 26™, which will see one million tickets being made available, is now open and will run until 31 October 11:00 ET/16:00 CET.



Over one million tickets have already been sold following the closure of the Visa Presale Draw sales… pic.twitter.com/15cduj880G — FIFA Media (@fifamedia) October 27, 2025

Una vez hecho el registro, recibirá un correo de la FIFA con toda la información sobre las fechas de compra y los pasos a seguir para asegurar las entradas en caso de ser elegido.

“Esta fase está disponible para todos los aficionados y ofrece un periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión. Una vez que concluya el periodo de inscripción, los aficionados residentes en los países anfitriones que se hayan registrado participarán en un sorteo aleatorio para acceder al periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión partir del 12 de noviembre”, explica la FIFA.

Para los aficionados colombianos, que no residen en Canadá, Estados Unidos o México, las fechas son otras.

“Al finalizar el periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión, los aficionados locales y extranjeros que se hayan inscrito en el sorteo anticipado participarán en uno aleatorio por la posibilidad de obtener de nuevo un horario a partir del 17 de noviembre. Los aficionados que resulten seleccionados tendrán la oportunidad de adquirir boletos para un partido individual y boletos específicos para un equipo en los tres países sede", agrega el comunicado.

Trofeo del Mundial de la FIFA durante la final de Qatar 2022 en Lusail. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Precios de la boletería para el Mundial 2026

Las boletas para el Mundial 2026 se clasifican en cuatro categorías. La categoria 1 es la más cara y la categoría 4 la más económica.

Una entrada para ver a la Selección Colombia en fase de grupos puede costar entre 82 dólares y 482 dólares:

Categoría 1: 482 dólares (1,853,415 pesos colombianos)

Categoría 2: 362 dólares (1,392,161 pesos colombianos)

Categoría 3: 167 dólares (642,240 pesos colombianos)

Categoría 4: 82 dólares (315,351 pesos colombianos)

Los precios se van incrementando en las rondas eliminatorias hasta un máximo de 6.730 dólares, que vale una entrada categoría 1 para la gran final en Nueva York.

Eso equivale a casi 26 millones de pesos colombianos por una boleta individual.