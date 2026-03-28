El Pibe Valderrama hace fuerte llamado de atención a la Selección Colombia: “no se puede perdonar”

Luego de la derrota del combinado nacional frente a Croacia por dos goles a uno el pasado jueves 26 de marzo, Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama compartió su análisis sobre el desempeño actual del equipo dirigido por el cuerpo técnico de la Selección Colombia. El exjugador inició su intervención destacando la estabilidad de la nómina inicialista como un punto favorable para el proceso competitivo.

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Para el legendario número 10, “al haber iniciado el 11 titular y que este ya se encuentre definido es algo positivo; además, iniciar ganando muy temprano en el partido daba buenas señales”.

Sin embargo, el análisis técnico de Valderrama cambió al evaluar la secuencia que permitió la paridad del conjunto europeo. Según su lectura del encuentro, “después de obtener el 1 a 0 se comete un error, porque el primer gol de Croacia nace de un remate que termina rebotando en Davinson Sánchez y ahí se iguala el marcador”.

Errores puntuales y falta de eficacia ofensiva

El histórico capitán de la selección hizo énfasis en la diferencia de efectividad entre ambos planteles, señalando que, tras el empate, Colombia no logró capitalizar las opciones generadas en el área rival. “Con el empate nuevamente en el resultado ambos equipos tuvieron oportunidades, pero Colombia las desaprovechó, algo que no se puede perdonar en la Copa del Mundo”, sentenció Valderrama.

La crítica también se extendió a la zona defensiva y a la portería tras la segunda anotación de los subcampeones del mundo. “Después viene el segundo gol de Croacia, que nuevamente es un error de Colombia; un error de Camilo Vargas, que se ve comprometido en la anotación que coloca el 2 a 1 a favor del equipo europeo”, explicó el exfutbolista.

Conclusiones de cara a la Copa del Mundo

Valderrama subrayó que, aunque el funcionamiento táctico es aceptable, la falta de definición es un factor de riesgo. “El equipo tácticamente está bien, juega bien, pero las acciones que genera deben concretarse. Si se crea una acción de gol, hay que hacerla, porque desperdiciando acciones como las de este partido no se puede aspirar a nada en una Copa del Mundo”, puntualizó.

Asimismo, lanzó un llamado de atención sobre la fragilidad defensiva del segundo tiempo, recordando que los croatas impactaron tres balones en los postes. Finalmente, destacó que estos amistosos son esenciales para definir la lista de los 26 convocados al mundial, advirtiendo que la nómina actual no está cerrada y podrían presentarse cambios de nombres.

Colombia enfrentará su siguiente compromiso este domingo 29 de marzo ante Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, a las 3:00 p.m. hora colombiana.