Lo que hizo la Selección Colombia tras el fallo insólito de Luis Javier Suárez: Luis Díaz, perplejo

Luis Javier Suárez no fue ante Croacia el goleador letal que se le conoce en Sporting de Lisboa. Ante una opción manifiesta de gol en donde solo era empujarla, el atacante samario erró y generó críticas en su contra.

Fue un gol que, seguramente, de 10, hace 9 en la misma situación, pero esta vez quedó como un blooper que se tomó todas las redes sociales.

En la Selección Colombia hubo reacción inmediata ante lo sucedido. Quien primero apareció en escena fue Luis Díaz, autor de la asistencia que dejó frente al arco a su compañero. El guajiro, al ver que no marcó el atacante, se tomó la cabeza con sus manos e hizo gestos de perplejidad por lo que pasó a pocos centímetros de su humanidad.

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¡INSÓLITO 😧!



Luis Javier Suárez tuvo el segundo gol de la Selección Colombia contra Croacia, pero falló en la definición #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴 ⚽ pic.twitter.com/AoyVC0uFnP — Gol Caracol (@GolCaracol) March 27, 2026

Después del fallo de Luis Javier vino una pausa para hidratación, justo después de la acción, que sirvió para que la Selección Colombia arropara al goleador. De uno en uno, figuras como Deiver Machado, Jhon Córdoba y Kevin Castaño le dieron la mano a Suárez para demostrarle apoyo.

Luis Díaz, a su lado, también le extendió su mano a su tocayo, quien respondió con un “estar tranquilo”. Néstor Lorenzo no hizo hincapié en la acción; fue sobre Suárez para darle algunas indicaciones de más en busca de tener otra chance de marcar.

Aunque el titular ante Croacia haya perdido dicha opción de marcar, se cree que seguirá siendo de la partida en el próximo amistoso, frente a Francia, el próximo domingo, 29 de marzo.

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James Rodríguez, deslucido ante Croacia

Colombia perdió 2-1 contra Croacia el jueves en un partido amistoso en Orlando (EE. UU.), con James Rodríguez de nuevo como titular para sumar minutos ante las dudas sobre su estado de forma por falta de juego antes del Mundial de 2026.

El conjunto cafetero contó desde el inicio con el mediocampista creativo, que apenas había jugado 39 minutos este año con su club, el Minnesota United de la MLS.

James Rodríguez en el calentamiento de la Selección Colombia para el juego con Croacia Foto: Getty Images

El capitán no era titular desde noviembre, en otro duelo con su selección, por lo que sumar minutos es crucial con miras al Mundial de Norteamérica.

El goleador de la Copa del Mundo de 2014 cuenta con la confianza del seleccionador Néstor Lorenzo, que lo considera clave en el armado del equipo que debutará en la cita global el 17 de junio ante Uzbekistán.

Jhon Arias, que acaba de resurgir en Palmeiras tras un paso flojo por el Wolverhampton inglés, marcó el primer gol en el minuto 2.

La Selección Colombia abrió el marcador ante Croacia con gol de Jhon Arias. Foto: Getty Images

Rápidamente, Croacia reaccionó con un tanto de Luka Vuskovic, quien remató desde fuera del área y marcó en el minuto 6. El balón pegó en el defensor colombiano Jhon Lucumí.

Luego, en el minuto 42, el guardameta falló al intentar despejar un tiro de esquina, pero falló e Igor Matanovic anotó de cabeza.

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Aunque suele dejar atrás su irregularidad cuando usa la camiseta colombiana, esta vez James en la cancha no logró ayudar a su equipo y se marchó reemplazado en el minuto 62.

El entrenador argentino utilizó la que se proyecta como la titular en el Mundial, con Luis Díaz y Luis Javier Suárez en el frente de ataque.

Colombia volverá a jugar el domingo, ante Francia en Washington.

*Con información de AFP.