En Orlando, Estados Unidos, la Selección Colombia no tuvo la presentación que se esperaba. Ante Croacia en un juego que empezó ganando, terminó perdiendo por 1-2 tras errores cruciales de Luis Javier Suárez y Camilo Vargas.

Infortunadamente, el atacante más consistente que tiene el país en la actualidad erró, debajo del arco, una opción clara que le cedió Luis Díaz para marcar lo que hubiera sido el 2-0 parcial.

Luis Suárez misses a WIDE OPEN GOAL 😳



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Posteriormente, una errónea salida del portero bogotano hizo que el cuadro europeo ganara por las alturas y así se adelantó en el marcador.

Si bien el seleccionado nacional no jugó del todo mal, dichos errores puntuales le costaron la derrota, así como perder un invicto de más de 15 años sin caer ante naciones de la Uefa.

Desde el 9 de febrero de 2011, ante España, el equipo nacional no sabía lo que era perder contra un rival de esta confederación.

Imagen del partido amistoso entre Colombia y Croacia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

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Así venía el historial positivo que llevaba Colombia:

Colombia 1-0 Serbia / Amistoso 2013

Bélgica 0-2 Colombia / Amistoso 2013

Países Bajos 0-0 Colombia / Amistoso 2013

Colombia 3-0 Grecia / Mundial 2014

Eslovenia 0-1 Colombia / Amistoso 2014

España 2-2 Colombia / Amistoso 2017

Francia 2-3 Colombia / Amistoso 2018

Polonia 0-3 Colombia / Mundial 2018

Colombia (4) 1-1 (5) Inglaterra / Mundial 2018

Alemania 0-2 Colombia / Amistoso 2023

España 0-1 Colombia / Amistoso 2024

Colombia 3-2 Rumania / Amistoso 2024

Colombia 1-2 Croacia / Amistoso 2026

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Ahora, lo que queda para la Tricolor es recomponer el camino ante Francia, que este jueves también jugó y venció por 2-1 a la Selección de Brasil.

De cara al compromiso del próximo domingo, los galos se presentan como los favoritos por lo que han sido sus participaciones recientes en las Copas del Mundo, donde han sabido ser campeones en 2018 y subcampeones en 2022.

Kylian Mbappé, que es la máxima figura de los franceses, estaba en duda, pero su recuperación de una lesión se dio en los tiempos justos y logró ir a Norteamérica para los amistosos ante Colombia y Francia.

Néstor Lorenzo ‘apaga’ el incendio

Para el entrenador a cargo de Colombia, se trató de una derrota que pasa por detalles: “No es el tema de concentración, sí de detalles”.

A su vez, Lorenzo rescató que las exigencias fueron variadas y de todo tipo, pero que se va tranquilo de lo mostrado por el equipo nacional en el juego preparatorio del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo durante el juego ante Croacia. Foto: Getty Images

“Para llegar a la final del Mundial, ellos trabajan detalles, tienen un sistema bien organizado, ordenado, manejan tiempos del partido; por momentos nos superaron, la cantidad de faltas fue demasiado, sabíamos que era un equipo difícil, peligroso, sabes a qué juega y tiene muy buena altura, tiene 7 u 8 jugadores de 1,90; fue difícil competirlo, pero más allá de eso creo que se cumplió y creo que hay que aprender de los detalles. Nosotros llegamos unas seis o siete veces al área chica”, completó.

El próximo partido de Colombia vs. Francia será el domingo 29 de marzo, desde las 2:00 p. m., con transmisión de Caracol y RCN.