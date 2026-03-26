El reencuentro de James Rodríguez y Luka Modrić que le da la vuelta al mundo: hubo llamativo detalle

Luka Modrić y James Rodríguez tuvieron un reencuentro llamativo apenas se acabó el partido amistoso entre Croacia y la Selección Colombia, este jueves 26 de marzo de 2026, en el Camping World Stadium de Orlando.

Carlos Antonio Vélez reacciona a la derrota de Colombia ante Croacia: lanzó aviso para el Mundial 2026

Cabe recordar que James Rodríguez y Luka Modrić compartieron juntos, durante varios años, en el Real Madrid de España. La amistad quedó para la posteridad y ahora se reencuentran en el amistoso de la Selección Colombia ante Croacia.

En medio de la charla y el abrazo que tuvieron, James y Modrić intercambiaron camisetas: Rodríguez se quedó con la mítica de Luka, mientras el croata ahora tiene en su museo la de uno de los futbolistas más importantes de la selección Colombia.

También un llamativo detalle: Luis Díaz, la estrella del Bayern Múnich y Selección Colombia, entró en escena y abrazó al croata.

Y nos quedamos con el intercambio de camisetas entre estos dos cracks que brillaron en el @realmadrid @jamesdrodriguez & Luquita Modric pic.twitter.com/atslyPkVNZ — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) March 27, 2026

Colombia ya piensa en Francia

Pero no todo es color de rosa para la Selección Colombia, y Néstor Lorenzo ya tomó nota de lo que pasó este jueves ante Croacia. La derrota por 2-1 es un aviso para el estratega argentino y sus dirigidos de cara al Mundial 2026.

Croacia vs. Colombia por amistoso de fecha Fifa en marzo de 2026. Foto: Getty Images

La fecha FIFA de este mes de marzo ofrece revancha para la Selección Colombia: el próximo domingo, 29 de marzo de 2026, la Tricolor enfrentará a Francia en el último juego amistoso de esta jornada internacional.

Los ojos están puestos en qué hará Néstor Lorenzo ante Francia, una de las selecciones más importantes a nivel internacional y candidata firme a pelear por cosas relevantes en el Mundial 2026. Es un fogueo más que interesante para el combinado cafetero.

Ante Croacia, Néstor Lorenzo probó a sus hombres de confianza en la titular: James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. Sin embargo, también tuvo variantes en el segundo tiempo y le dio ingreso a Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Jhon Córdoba.

¿Cuál será la nómina que usará Néstor Lorenzo ante Francia? Frenar a Mbappé, Dembélé y Olise parece tarea compleja y a tener en cuenta como principal objetivo en el plantel nacional.