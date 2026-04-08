El Pibe Valderrama es uno de los exjugadores de la Selección Colombia que se ha mostrado fiel a su estilo e imagen personal dentro y fuera de la cancha, siendo su cabello, uno de los aspectos más llamativos de su apariencia física.

En una reciente entrevista, el 10 llamó la atención al compartir un recuerdo mundialista, pues destapó una anécdota que dejó ver lo importante que llegó a ser su cabellera.

El Pibe Valderrama destapó la razón por la que casi no logra graduarse del colegio: “Me apretó duro”

El samario contó que, antes del Mundial de Estados Unidos 1994, recibió una oferta bastante particular, pues le prometieron una gran cantidad de dinero a cambio de cortarse su icónico cabello.

“Dos barras, dos de los verdes, dos millones de dólares. Ante el Mundial en el 94”, dijo, recordando el momento en el que le pusieron sobre la mesa una cifra que, para la época, era más que llamativa.

'El Pibe', un histórico de la Selección Colombia. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

En ese entonces, Valderrama ya era una de las caras más reconocidas del fútbol colombiano y su melena rubia hacía parte de su identidad, por lo que para él fue imposible enfrentarse en el torneo sin el look que lo estuvo acompañando a lo largo de su carrera.

Por eso, aunque la oferta descrestó a muchos, su respuesta fue clara: “No, ni cinco. Dos barras en el 94, para que me quitaran el pelo”, dijo, dejando claro que nunca consideró aceptar.

Se arma debate por declaración de James Rodríguez sobre el Pibe Valderrama y Falcao García: “Tiene derecho”

Más allá del dinero, su decisión tuvo que ver con algo mucho más personal: su forma de ser y de entender su vida.

“Mi vida la he decidido yo. Siempre jugué así. Yo respondo por mi historia. Mi historia es la mía”, afirmó.

Su cabello, que con los años ha cambiado, sigue siendo parte de su esencia y a día de hoy, no se arrepiente de su decisión de haberse negado a la propuesta.

“El pelo creció fue porque yo me lo dejé crecer contra viento y marea. Está ahí. Tiene otro color, tiene otra pinta, pero ahí está”, afirmó frente a las cámaras.