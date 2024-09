El Pibe Valderrama destapó la razón por la que casi no logra graduarse del colegio: “Me apretó duro”

Carlos Valderrama, mejor conocido en el mundo del deporte y la industria del entretenimiento como El Pibe Valderrama, es una de las figuras más emblemáticas del fútbol colombiano, pues durante varios años le regaló alegrías al país por medio de su destreza con la pelota y sus grandes habilidades en el campo de juego.

Pese a que han transcurrido más de 20 años desde el momento en el que decidió dar por terminada su carrera como futbolista profesional, continúa siendo una figura importante para la historia cultural de Colombia, por lo que, sus más grandes seguidores, están pendientes a las actualizaciones de la vida del hombre de 63 años de edad.

Carlos 'El Pibe' Valderrama habló sobre la convocatoria de Néstor Lorenzo para las primeras dos fechas de la eliminatoria | Foto: FIFA via Getty Images

La razón por la que el Pibe Valderrama puso en peligro su graduación como bachiller

En medio de una entrevista con el periodista chileno Omar Tapia, ‘El Pibe’ reveló detalles de la razón por la que, en sus años de juventud, estuvo muy cerca de truncar su graduación de bachiller y cómo logró resolver la situación.

“Termino bachillerato, y yo con el afro así. Mi papá le decía a mi mamá ‘¿Este man qué? ¿Qué va a estudiar? ¿Dónde van a aceptar a este man con esa vaina?’”, mencionó el exdeportista en medio de risas.

Posteriormente, reveló que el rector del colegio en el que estudiaba en su momento, le indicó en varias ocasiones que tenía que realizarse un corte de cabello, pues este no cumplía con las normas establecidas por las directivas del centro educativo.

“El rector le dijo ‘Dile a este pelao’ que se quite ese pelo porque yo no voy a entregarle el diploma con ese pelo así’. Yo era llave de mi papá y me dice ‘Hey, te está llamando el rector’. Yo pensé que era para otra vaina”.

Carlos Valderrama recibirá un homenaje por parte del Deportivo Cali. | Foto: @AsoDeporCali

No obstante, en contra de su voluntad fue llevado a una peluquería, pues tendría que realizarse el corte para poder asistir a la ceremonia de graduación con el resto de los compañeros de su grado. Sin embargo, logró resolver la situación y abandonar el lugar con su melena intacta.

“Al peluquero le decían el Pibe, y mi papá siempre me llevaba ahí. Le dijo ‘Pibe, arregla al hombre (...) Me dice ‘Pibe, ¿en serio te vas a cortar esa vaina?’ y le dije ‘No, que me voy a quitar esta nota y el peluquero me dejó ir”.

¿Cómo fue el día de graduación del Pibe Valderrama?

En el día de la gala final en el que los estudiantes de último grado de su colegio recibirían sus diplomas de bachiller, ‘El Pibe’ estuvo escondiéndose del rector de la institución para que este no descubriera el estado de su cabello.

Carlos 'Pibe' Valderrama, histórico de la Selección Colombia. | Foto: Colprensa - El País

Sin embargo, cuando llegó el momento de subir a la tarima para encontrarse frente a frente con los directivos y profesores, muchos de ellos le hicieron un pequeño reclamo por la presentación de su cabello, pues llegaron a pensar que el joven sí se haría el corte para el evento.