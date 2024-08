‘Pibe’ Valderrama sacó a la luz anécdota íntima con el ‘Tino’ Asprilla, sobre el recordado 5-0 frente a Argentina

Ese juego, a pesar de no representar título para Colombia, quedó marcado como uno de los días más importantes de la nación y hoy en día, a un mes de completarse 30 años de ese recordado suceso, los protagonistas siguen rememorando anécdotas inéditas.

La confesión de ‘El Pibe’

“Llegamos al camerino, a mí no me gustaba salir al principio. Todo el mundo equipado, yo pendiente de los compañeros y el Tino siempre se hacía a mi lado, ese día no: ‘erda y Fausto dónde está'”, se preguntó El Pibe en ese momento.