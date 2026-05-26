Sobrinas del Pibe Valderrama salen en su defensa tras acusaciones de amenaza e intimidación

El exintegrante de la Selección Colombia, Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama, se encuentra en el centro de una controversia judicial tras conocerse una denuncia penal en su contra. El demandante afirma que el exdeportista envió personas a su residencia con el fin de intimidarlo para que desalojara un terreno ubicado en las cercanías del aeropuerto de Santa Marta.

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Ante estos señalamientos, la defensa técnica del exjugador, representada por la firma Morelli Lawyers Group, emitió un pronunciamiento.

Los apoderados informaron que Valderrama y su esposa interpondrán acciones penales por difamación contra el ciudadano Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, quien realizó las acusaciones públicas a través de videos en redes sociales.

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La defensa precisó que el denunciante es familiar directo de la esposa del exdeportista, Elvira Redondo Guarnizo, y que la pareja le había brindado asistencia económica en oportunidades anteriores.

Hijas del demandante respaldan al exjugador

El caso registró un giro institucional luego de las declaraciones de Isabel Redondo y Cinthya Redondo, hijas del propio demandante. Las familiares manifestaron públicamente su desacuerdo con las acciones de su padre y aseguraron que el entorno del exdeportista solo ha proporcionado apoyo a su núcleo familiar.

“Uno de los tantos hechos que pueden hablar por sí solos: no es lógico que hoy en día mi padre, Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, esté haciendo acusaciones y difamando el nombre de su hermana Elvira Redondo Guarnizo y de Carlos Valderrama”, expresaron las hermanas a través de un comunicado oficial.

En el documento añadieron que la pareja fue un soporte económico y personal en distintas etapas de la vida del demandante, incluyendo situaciones de salud complejas.

“Incluso en su tratamiento oncológico, muchos de sus procedimientos fueron pagados por ellos; hay que tener un grado de desagradecimiento para actuar de esa manera. Mi hermana Isabel Redondo y yo, Cinthya Redondo, no estamos de acuerdo con el actuar de nuestro padre”, puntualizaron.

El mensaje estuvo acompañado de un video del Pibe cortándole el cabello a Tobías Redondo,

Pronunciamiento de los afectados

El Pibe Foto: Redes sociales

Las afirmaciones de las hijas de Redondo Guarnizo coinciden con lo expresado por la organización familiar. Las versiones indican que los aportes de Valderrama y su cónyuge incluyeron el acompañamiento logístico durante la afectación médica que padeció el demandante meses atrás.

Por su parte, Elvira Redondo Guarnizo confirmó la información mediante la difusión en sus plataformas digitales de los mensajes emitidos por sus sobrinas. Carlos Valderrama procedió de igual manera en sus redes sociales, respaldando la postura de su equipo de abogados, a la espera de que la Fiscalía General de la Nación asigne los despachos encargados de resolver la disputa por el predio y las denuncias por calumnia.