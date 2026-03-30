La durísima reacción del Pibe Valderrama tras la derrota de Colombia ante Francia: “Jugamos mal y nos golearon”

Una voz de autoridad en la selección Colombia. Siempre lo que expresa el Pibe Valderrama será bienvenido y escuchado por todo un país que lo tiene como uno de los mejores exponentes de este deporte en la historia. Sin tapujos y sin filtros, Carlos aseguró que el equipo colombiano jugó muy mal, dijo que los jugadores no están al nivel y que se enfrentó a una potencia y favorita al Mundial 2026.

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En un video en las redes sociales, Valderrama intentó pasar la página de la preocupación muy rápido y dijo que, ante el afán y el poco tiempo para el Mundial 2026, el técnico Néstor Lorenzo se tiene que ocupar de encontrar una solución lo más pronto posible para pulir la idea de juego de la Selección Colombia.

Él destacó que se jugó muy mal y mencionó el bajo nivel de la Selección Colombia y sus jugadores en los amistosos de marzo. Dijo que todos observan a James Rodríguez y el bajo ritmo con el que llegó, pero también mencionó a los otros jugadores a su alrededor, quienes tampoco hicieron la diferencia.

El ‘Pibe’ Valderrama cree que Colombia puede disputar la final del Mundial 2026 y destaca a James y Luis Díaz como claves del equipo. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (AFP) y (Captura de pantalla)

La esposa del Pibe Valderrama, Elvira Redondo, dijo que en los clubes, los jugadores son realmente estrellas, anotan goles, dan asistencias y son protagonistas los fines de semana. Carlos dijo que la camiseta amarilla es pesada y muchos se ponen nerviosos antes de salir a la cancha.

Pibe Valderrama, durísimo con Colombia

En otro apartado, Carlos Valderrama eligió a los que se salvan según su opinión tras el partido ante Francia. Por un lado, se quedó con los 20 minutos que jugó Juan Fernando Quintero y también con el primer tiempo de Jhon Arias. De resto, todos se rajan; además, agregó que a varios convocados les dieron el chance y se quemaron.

El Pibe Valderrama le dio ánimo a los jugadores de Colombia, que hay que ocuparse para saltar la preocupación, pero aclara que se jugó muy mal y que los golearon, pero también dejó clarísimo que esta Francia es máxima favorita al título en el Mundial 2026 y que la lista todavía no está.

De esta manera y con las caras largas del Pibe Valderrama, la Selección Colombia se despide de la Fecha Fifa con muchas cosas por mejorar y ahora se tendrá que esperar hasta el 29 de mayo, cuando enfrente a Costa Rica en la despedida para el Mundial en Bogotá.