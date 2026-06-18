Nueva convocatoria del Metro de Medellín: así pueden participar los estudiantes aspirantes a conductores

Con el objetivo de vincular a más personas al transporte masivo que se utiliza en la ciudad de Medellín, el Metro de la capital de Antioquia anunció una nueva apertura de la Convocatoria Conductores de Vehículos de Pasajeros Tipo Metro para el segundo semestre de este año.

¡Atentos al cambio! Así rotará el pico y placa en Medellín durante la semana del 17 al 21 de junio

El llamado por parte de las entidades correspondientes está dirigido principalmente a los estudiantes universitarios de la ciudad, específicamente, a aquellos que cuenten con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

El distrito busca que, por medio de estas convocatorias, varios de los jóvenes desarrollen múltiples competencias técnicas y operativas, en donde los participantes que ingresen conozcan de fondo los protocolos de operación, servicio y seguridad que son primordiales para el desarrollo del Metro de Medellín.

Está previsto que el desarrollo de esta invitación sea realizado por múltiples etapas presenciales.

¿Cuáles son los requisitos para la convocatoria?

De acuerdo a lo compartido por parte del Metro de Medellín, en estos momentos ya está disponible la convocatoria para los estudiantes interesados en participar en la logística y operaciones de este medio de transporte público.

No obstante, cada uno de los jóvenes interesados debe seguir una serie de requisitos para ser tenido en cuenta.

Aparte de estar actualmente activo en una institución de educación superior que haya sido avalada por el Ministerio de Educación Nacional, el joven debe estar cursando una carrera universitaria o tecnológica que por lo menos tenga una duración de tres años.

Asimismo, tiene que encontrarse entre el segundo y tercer semestre de sus estudios al momento de haber enviado la documentación para la convocatoria.

Otro aspecto académico es que el ciudadano no puede estar cursando de manera simultánea dos o más programas académicos y no contar con un título profesional universitario.

En cuanto a los aspectos administrativos, la entidad recibirá todas las hojas de vida hasta el 27 de julio de 2026 por medio de los siguientes correos electrónicos:

convmetro_med@unal.edu.co

bienestaruniversitario.medellin.unal.edu.co

Además, se tendrá que adjuntar un certificado de estudios vigentes, la copia de la cédula, el certificado de la afiliación a una EPS y el certificado del ADRES.

En el caso de los hombres, estos tienen que acreditar la definición o trámite de su actual situación militar para seguir en el proceso.

Finalmente, los jóvenes que deseen ser parte de la convocatoria tienen que tener una edad entre los 18 y 27 años, residir en alguno de los municipios que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tener una altura entre los 1,58 y 1,85 metros y, finalmente, mantener un índice de masa corporal (IMC) entre 18 y 25 mientras se hace todo el proceso.