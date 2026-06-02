Medellín avanza en la consolidación de un modelo de movilidad más sostenible con un despliegue de 35 frentes de trabajo enfocados en la expansión y mejora de la infraestructura para bicicletas.

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Las obras buscan fortalecer la intermodalidad con el sistema de transporte del Valle de Aburrá

La capital antioqueña mantiene activo un despliegue técnico sin precedentes con el que busca consolidar la movilidad en bicicleta como una alternativa real frente al transporte motorizado.

La estrategia incluye obras simultáneas en distintos puntos de la ciudad, orientadas a optimizar, adecuar y expandir la red ciclorrutera.

El plan no se limita a la pintura de carriles, sino que implica una intervención más profunda del espacio público.

Esto con el propósito de mejorar la protección de los ciclistas y facilitar desplazamientos más seguros y continuos entre zonas residenciales, centros educativos y áreas de trabajo del área metropolitana.

Uno de los principales ejes de estas obras es la reducción de riesgos viales.

La falta de continuidad en las ciclorrutas y el deterioro del pavimento han sido identificados como factores que desincentivan el uso de la bicicleta, especialmente en trayectos urbanos de alta demanda.

Las intervenciones contemplan la renovación de superficies viales, la segregación física entre bicicletas y tráfico motorizado, la instalación de señalización horizontal y vertical con material reflectivo y el rediseño de cruces donde confluyen peatones, ciclistas y vehículos.

Este conjunto de acciones también busca fortalecer la articulación con el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá.

Con esto se mejoran los accesos a estaciones del metro, el tranvía y al sistema de buses integrado.

En este contexto, la red ciclorrutera se proyecta como un complemento clave del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA).

Además, la estrategia pretende potenciar el uso de la bicicleta pública y facilitar los desplazamientos de corta distancia, conocidos como viajes de última milla, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Mientras avanzan las obras, las autoridades han advertido que se presentarán restricciones viales temporales y han pedido comprensión a la ciudadanía.

Trabajos de demarcación y adecuación de ciclorrutas avanzan en varios corredores viales de Medellín para mejorar la movilidad sostenible. Foto: Getty Images

Intervenciones en ciclorrutas se concentran en corredores estratégicos

La administración local no ha publicado un listado único y detallado con los 35 frentes de obra.

La información disponible en comunicados oficiales y reportes de prensa permite identificar varias zonas donde se concentran las intervenciones en ciclorrutas dentro de Medellín.

Entre los corredores más mencionados se encuentran tramos del centro de la ciudad como la Avenida La Playa, el Paseo Bolívar y sectores de la Avenida Colombia, donde se adelantan labores de mantenimiento, demarcación y recuperación de la infraestructura ciclable.

También se han reportado trabajos en ejes viales de alta circulación como la Avenida Regional y la Carrera 52, además de conexiones con la Calle 44, en el centro expandido.

De manera complementaria, en el suroccidente de la ciudad se han identificado intervenciones en la Avenida Guayabal y sus alrededores, incluyendo zonas cercanas a la Terminal del Sur y el sector de Campo Amor, donde se realizan adecuaciones de la cicloinfraestructura.

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Asimismo, comunas como Laureles–Estadio, La Candelaria y Belén concentran frentes de mantenimiento, señalización y mejora de cruces.

Estas acciones se articulan con la red de movilidad del área metropolitana y buscan fortalecer la conexión con el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA).

Las autoridades han reiterado que las obras están distribuidas de forma simultánea en múltiples puntos estratégicos.