Fico Gutiérrez se pronunció sobre la investigación por fotomultas: “Yo no quiero la plata de la gente, yo quiero que cuiden su vida”

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se pronunció sobre la investigación de fotomultas anunciada por el Ministerio de Transporte. Según la cartera, 37 organismos de tránsito de más de 10 ciudades están bajo la lupa por posibles irregularidades con los sistemas de fotodetección.

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Además, 5,8 millones de comparendos serán revocados y otros 1,5 millones que ya habían sido pagados serían devueltos a los ciudadanos. Ante la polémica, Gutiérrez dio una rueda de prensa horas después del anuncio del Ministerio.

En la misma, el mandatario señaló que aún no ha recibido una notificación oficial y que en la ciudad las fotomultas se realizan conforme a la ley. Actualmente, el distrito asumió el contrato para la operación de comparendos y fotodetección luego de que finalizara el anterior con un ente privado en diciembre de 2025.

“Señalizamos todas las cámaras para que dejaran de ser cámaras trampa, y hoy tenemos reducción en las fotomultas con respecto al mismo mes del año anterior. Yo no quiero la plata de la gente, yo quiero que cuiden su vida”, expresó Gutiérrez.

El alcalde explicó que, una vez los organismos de tránsito de Medellín sean notificados, revisarán la investigación para determinar la veracidad de las irregularidades.

El Ministerio de Transporte señaló que está investigando a 37 organismos de tránsito en el país por irregularidades en fotomultas. Foto: Alcaldía de Medellín

Las devoluciones del recaudo

En el comunicado de la SuperTransporte, se especificó que 5,8 millones de fotomultas quedarían sin validez y 1.582.398 fueron pagadas por los ciudadanos, con un recaudo superior a 1,05 billones.

Los organismos investigados podrían ser obligados a devolver el dinero a los ciudadanos afectados y ser sancionados por el doble del recaudo, es decir, una cifra superior a los $2,1 billones. Gutiérrez aseguró que los casos de Medellín serán revisados con lupa una vez exista la notificación del Gobierno.

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“Vamos a analizar esto. Antes de hablar de devoluciones, primero tengo que preguntarle al equipo qué fue lo que llegó y hacer la revisión: cuántos casos corresponden a Medellín y cuántos a otras zonas, porque ahí hay un tema global. Pero vuelvo y digo, no se pueden cometer injusticias con esos sistemas”, añadió.

Según el Ministerio de Transporte, Medellín es la segunda ciudad con más comparendos investigados, con 717.000. Las irregularidades se habrían producido en más de 10 municipios, donde los organismos de tránsito incumplieron los requisitos de la ley y operaron sin el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología.