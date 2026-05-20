Plaza Botero inicia su remodelación: cambios y el plan con los comerciantes del sector

Algunas de las obras de Fernando Botero —para muchos, el artista escultural más importante nacido en Colombia— reposan desde el año 2000 en el centro de Medellín, en la Plaza Botero. Allí, los extranjeros y nativos visitan su ‘museo al aire libre’, en donde ahora se anunció una remodelación.

Como parte de las estrategias del llamado ‘Plan Centro’, la Alcaldía de Medellín inició esta semana las obras de mejoramiento de este destino turístico. Así, siguiendo la ruta distrital de mejoramiento del centro de la ciudad. Las autoridades detallaron cómo se planea mejorar el ‘museo al aire libre’ y el plan para los comerciantes del sector.

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Renovación de la Plaza Botero

Las obras de renovación de la Plaza Botero están a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (APP). Fue el vocero de esta última entidad mencionada quien detalló el objetivo de estos trabajos.

“Con estos trabajos renovaremos zonas deterioradas de Plaza Botero para brindar mejores condiciones de movilidad, seguridad y disfrute a la ciudad”, declaró el subdirector de Alianzas APP de la agencia, Javier Rodas Velásquez.

Las autoridades detallaron algunas de las principales características de estas obras:

Las labores civiles comenzarán formalmente en la calle Calibío.

Se contempla la intervención y mejoramiento de aproximadamente 1.300 metros cuadrados de superficie.

Consiste principalmente en la reposición de piezas que se encuentran deterioradas en la superficie de la plaza.

La ejecución total de las obras tiene un tiempo estimado de cuatro meses.

La Plaza Botero no planea muchos cambios. Foto: Alcaldía de Medellín - API

De tal forma que se prevé la entrega de estos trabajos en septiembre de este año. Además, según lo comunicado por el distrito, no se plantea un cambio relevante en la ‘nueva Plaza Botero’; con estas obras de mejoramiento, la administración busca reponer los deterioros que se han evidenciado a lo largo del tiempo.

Es importante precisar que la Alcaldía de Medellín puso en marcha un plan de remodelación de varios destinos turísticos del centro de Medellín desde principios de 2026. En el marco de esta iniciativa se desarrollan los trabajos de la Plaza Botero.

Estrategia para mitigar el impacto a los comerciantes

Reconociendo la naturaleza de este destino: un lugar turístico del centro de Medellín, la Alcaldía diseñó un plan de movilidad para mitigar el impacto sobre las dinámicas económicas y turísticas del sector.

La Subdirección de Alianzas APP confirmó que los trabajos se ejecutarán de manera parcial y por tramos. De tal forma, evitará la aplicación de cierres totales en la plaza, permitiendo que los comerciantes, residentes y visitantes continúen desarrollando sus actividades habituales y transitando de forma segura por el espacio.

Además, en el marco de la estrategia “Mi M2” de la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, este miércoles, 20 de mayo, se desarrolla la feria de servicios Plan Centro. Con esta iniciativa, la administración busca ofrecer oportunidades laborales para los comerciantes del sector.