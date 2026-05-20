Los detalles que rodearon la toma de grafiteros en inmediaciones de la finca del expresidente Álvaro Uribe: reveladores videos

Un hecho sin precedentes sacudió ayer la campaña electoral en Colombia. Un grupo de 150 personas, lideradas por el electo representante a la Cámara por el Pacto Histórico Hernán Muriel, arribó al corregimiento de Llanogrande, en el municipio de Rionegro, para pintar un grafiti alusivo a los falsos positivos cerca de la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Parce, estamos a 300 metros de la casa de Álvaro Uribe, donde fue entrevistado por Westcol, y ya vino la Policía aquí a intentar prohibir que ejerzamos un acto de pedagogía de la memoria”, dijo Muriel en sus redes sociales, donde aparece como Cofradía para el cambio.

Alertado por lo que ocurría cerca de su finca, que está ubicada frente a la Subestación de Policía de Llanogrande, el expresidente suspendió su agenda política, en la que adelanta campaña para la candidata presidencial Paloma Valencia, y se fue a confrontar a Muriel y a quienes le siguieron en la pintada del grafiti.

“Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel”, escribió Uribe en la red social X.

Su post, que suma más de 430 mil reproducciones en esa plataforma, llegó de inmediato a sus seguidores, quienes lo acompañaron a confrontar a los simpatizantes de Muriel y del Pacto Histórico.

Entre ellos, el cuestionado concejal de Medellín, Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, quien se sumó a los seguidores de Uribe con un bate, con el mismo que ha aparecido en otros videos en los que se ha enfrentado a manifestantes y defensores del Gobierno Petro y la causa palestina.

Entre los seguidores de Muriel había mujeres con camisetas alusivas a las 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, llamadas falsos positivos, a los que recientemente hizo alusión la Jurisdicción Especial de de Paz (JEP), que incrementó en 1.435 casos la cifra que se creía de 6.402.

Antes de la llegada de Uribe, estos alcanzaron a pintar un grafiti que decía: “7.837 almas que no te dejarán dormir”.

Álvaro Uribe borró grafiti sobre los falsos positivos cerca de su casa en Llanogrande, en el oriente antioqueño. Foto: Redes sociales.

El hecho indignó no solo al expresidente, también al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entre otros.

“Toda nuestra solidaridad con usted y con su familia, [ex]presidente Uribe. Los que hablan de paz son aquellos que más generan violencia. El mismo método que utilizaron en la última campaña a la Alcaldía de Medellín. Esas mismas personas llegaban para boicotear los recorridos por las calles y luego posaban de víctimas”, manifestó Gutiérrez.

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“El respeto a la familia es sagrado, es un código de honor, acá vinimos a respaldar al [ex]presidente. Hago un llamado cívico a los antioqueños, un pueblo solidario, cívico, grato por naturaleza, las veces que haya que venir a pintar aquí y a otro sitios de Colombia, hagámoslo (...), quienes queramos defender la democracia, las instituciones y la familia, cada vez que nos toque una afrenta de estas, lleguemos con pintura blanca, pinceles, brochas, para que lo nuestro sea una respuesta pacífica a un hecho violento como estos”, expresó el gobernador desde el lugar.

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La presencia de los simpatizantes de Muriel y los de Uribe desató un encontronazo. Hubo corridas de parte y parte, incluso los videos que circulan en redes sociales dejan ver a Muriel enfrentándose a Uribe, a Uribe cuestionando al representante electo y hasta a uno de los presentes con un arma blanca mientras otros despojaban al Gury Rodríguez de su bate.

Lo que pudo terminar en una tragedia finalizó en un alegato con acusaciones de terrorismo, de participación del candidato Iván Cepeda y en un grafiti borrado.

Sin embargo, el candidato, que estaba en Popayán, ha guardado silencio al respecto, mientras que Uribe dejó un comunicado en sus redes sociales en el que llamó a la pintada del grafiti como una “provocación violenta de Iván Cepeda y del representante Muriel”.

Según el expresidente, los autores del polémico grafiti llegaron en tres buses, lo que ha hecho que se cuestione de dónde salieron los recursos para movilizar a esas 150 personas.

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Uribe Vélez aseguró que todo sucedió cuando su esposa, Lina Moreno, estaba sola en la casa, lo que llevó a que suspendiera su agenda política en Medellín.

“Encontré una fila muy larga de personas, activistas del Pacto Histórico, que montaban guardia a unos pintores. Me acerqué a ellos. Inicialmente reaccionaron de manera muy altanera. Utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron, el video lo captó. También hirieron a un mayor de mi seguridad”, manifestó.

El evento terminó con el grafiti borrado y con un acuerdo de Uribe con algunos de los simpatizantes del Pacto Histórico que se hicieron presentes en el sitio para realizar un debate. Falta ver si se dará.

A su vez, la Concesión Devimed, que tiene a cargo la construcción de esa doble calzada que lleva de Llanogrande al aeropuerto José María Córdova, ofreció un espacio para hacer un grafiti para todas las víctimas de la violencia, sin sesgos políticos.