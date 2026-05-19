Un militar muerto y seis más heridos tras ataque con enjambre de drones en Suárez, Cauca

Un oficial del Ejército murió y seis soldados profesionales resultaron heridos en un ataque con explosivos dirigidos desde un enjambre de drones en la vereda Cañutico, en Suárez, Cauca.

El ataque armado sucedió en la tarde de este martes, 19 de mayo, cuando tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 14, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, fueron objeto de un ataque con explosivos lanzados desde un enjambre de drones.

Grafiti al frente de la finca de Álvaro Uribe en Llanogrande desata polémica: el mismo expresidente se puso el overol para taparlo

Los militares adelantaban operaciones en esa zona donde hay presencia de hombres de la estructura ilegal Jaime Martínez, conformada por disidentes de las FARC.

“Como consecuencia de esta acción terrorista fue asesinado nuestro subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero y resultaron heridos seis soldados profesionales, quienes fueron atendidos por enfermeros militares para posteriormente evacuarlos a un centro médico de la región”, informó esta noche la Tercera División del Ejército.

El subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero murió en ataque con drones en Suárez, Cauca. Foto: Redes sociales.

Luego del ataque armado, las tropas recibieron apoyo aéreo y mantienen combates en la zona.

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente esta acción terrorista perpetrada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos lanzados desde drones, una práctica criminal que pone en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública”, dijo la fuente castrense.

Los enfrentamientos se sostienen desde la tarde del lunes, momentos en que según el Ejército este grupo armado ilegal intentó emplear explosivos lanzados mediante rampas y dispositivos no tripulados.

Líder campesino, entre las seis víctimas de la masacre en Ábrego, Norte de Santander

“Enfrentan una acción legítima y contundente de nuestras tropas. La operación continúa en desarrollo para proteger a la comunidad y mantener el control territorial”, precisó la Tercera División del Ejército en su cuenta de X.

La Columna Móvil Jaime Martínez hace parte de las disidencias de las Farc y ha sido una de las que más ataques ha perpetrado contra la población civil.

ELN liberó a siete personas que tenía secuestradas en Arauca: estas son sus identidades

La estructura Jaime Martínez es la misma que detonó explosivos en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, hechos que provocaron la muerte a 22 personas.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cerebro de la escalada terrorista en Cauca y Valle. Foto: Ejército y redes sociales.

Las autoridades señalaron a alias Marlon como uno de sus cabecillas y ofrecieron hasta 500 millones de pesos por su captura.