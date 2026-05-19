Alcalde de Santander de Quilichao fue interceptado por grupo armado en la vía Panamericana: le robaron la camioneta

Momentos de tensión se vivieron en la vía Panamericana, entre Popayán y Piendamó, este 19 de mayo, luego de que varios hombres armados instalaran un retén ilegal en el sector de Las Margaritas y protagonizaran un violento asalto que terminó con el robo de la camioneta del alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba.

Así es como las disidencias hacen ‘pescas milagrosas’ en la vía Panamericana, en el Cauca. En promedio hay cinco secuestros exprés al día

De acuerdo con la información conocida, los sujetos bloquearon el corredor vial y comenzaron a intimidar a los conductores que transitaban por la zona. Durante la acción ilegal, los atacantes realizaron múltiples disparos con fusil para sembrar temor entre los viajeros.

En medio del hecho, el mandatario municipal fue interceptado por los delincuentes, quienes se llevaron el vehículo oficial en el que se movilizaba. Aunque la situación generó pánico, las autoridades confirmaron que el alcalde salió ileso y no sufrió heridas.

El caso volvió a encender las alarmas por la compleja situación de seguridad sobre la vía Panamericana, especialmente en el tramo que conecta a Popayán con varios municipios del norte del Cauca, donde en repetidas ocasiones se han reportado robos, retenes ilegales y acciones armadas.

Organismos de seguridad desplegaron operativos en la zona para intentar ubicar a los responsables y recuperar la camioneta hurtada. Hasta el momento no se ha confirmado qué grupo estaría detrás del ataque.

Este ataque se presentó el mismo día que el equipo de seguridad del senador Alexander López fue atacado a disparos en medio de un supuesto retén ilegal en la vía Panamericana.

Alexander López, senador del Pacto Histórico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El congresista contó que todo ocurrió este martes, 19 de mayo, al terminar un evento político del candidato presidencial, Iván Cepeda.

Al terminar dicho evento, el congresista salió del lugar y tomó la carretera que conduce de Popayán a Cali cuando su esquema fue blanco de un ataque por parte de las disidencias que operan en esa zona del país.

Sin embargo, el senador no se movilizaba en su camioneta ya que decidió irse en el carro de Kevin Gómez, otro congresista del Pacto Histórico, para definir algunos asuntos políticos.