“Hay gente que cuando es muy torpe se cree brillante”: senador Kevin Gómez arremete contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder

El senador del Pacto Histórico, Kevin Gómez, lanzó una nueva arremetida contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a quien cuestionó duramente por el manejo de la ciudad y por la estrategia política de su administración.

“Dilian está derrotada”: senador Kevin Gómez asegura que el Pacto Histórico ganará la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali

Durante una entrevista concedida a SEMANA, el congresista aseguró que el mandatario distrital atraviesa una desconexión con la realidad política y social de la capital vallecaucana, y sostuvo que la administración local ha privilegiado la imagen sobre las soluciones de fondo.

“El alcalde parece una persona que está en un mundo en el que no quiere estar y no sabe cómo salir. No le atina a una. Lo grave es que gobierna creyendo que lo está haciendo bien. Hay gente que cuando es muy torpe se cree brillante, y eso es un problema porque termina tomando decisiones equivocadas creyendo que son aciertos”, manifestó Gómez.

El senador también cuestionó el manejo comunicacional de la Alcaldía de Cali y aseguró que el gobierno distrital ha destinado grandes recursos a campañas publicitarias mientras, según él, persisten las problemáticas de la ciudad.

“Se gastan miles de millones de pesos en propaganda y en ejercicios comunicacionales para tratar de cambiar una imagen que se cambiaría si existiera un verdadero trabajo con la gente. Nosotros hemos tenido una mano tendida para sacar a Cali adelante porque aquí vivimos todos, esta es nuestra ciudad, pero el alcalde no entiende la realidad política de Cali”, afirmó.

Gómez sostuvo además que la capital del Valle del Cauca tiene una mayoría política cercana al petrismo y criticó que, a su juicio, Eder gobierne desconectado de ese escenario electoral.

“La ciudad es petrista, pero él gobierna como si Cali fuera uribista. Si él mismo reconoce que Cali es petrista, lo inteligente sería gobernar conectado con esas ideas mayoritarias de transformación social. Pero no lo hace, por eso le va tan mal”, agregó el congresista.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, conversó con Jamir Mina, editor de Regiones de SEMANA, y dejó claro que la ciudad está bajo una campaña de polarización que les funciona a los extremos políticos en esta época electoral. Foto: SEMANA

Las declaraciones del senador se dieron en medio de una extensa entrevista con SEMANA en la que también lanzó fuertes críticas contra la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y aseguró que el Pacto Histórico se perfila como la principal fuerza política del departamento de cara a las próximas elecciones regionales.

“Dilian lo que tiene es preocupación porque está sin posibilidad alguna de disputar nuevamente el poder de la Gobernación y se está replegando. Y está bien que se repliegue, porque nosotros vamos a ser la nueva realidad política. El Valle del Cauca votó mayoritariamente por el Pacto Histórico hace un mes, ganamos, somos la primera fuerza política del departamento y de la ciudad también, y vamos a ganar en la Presidencia y vamos a ganar las locales también”, sostuvo Gómez en la entrevista.

El senador también defendió la gestión del Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y aseguró que la izquierda sí tiene resultados para mostrar en materia económica y social.

“Hoy sí tenemos cosas para mostrar. Hemos bajado la pobreza multidimensional, tenemos la menor tasa de desempleo del ciclo económico reciente y la economía va bien. El dólar está controlado y la inflación podría estar mejor si no fuera porque el Banco de la República ha mantenido unas tasas de interés que afectan el crecimiento”, dijo.