Martha Peralta: Corte define la suerte de la senadora del Pacto por caso UNGRD. Ponencia pide investigación

Los seis magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definirán este jueves 14 de mayo la suerte judicial que le espera a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, por el proceso que avanza en su contra relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

SEMANA conoció que la magistrada Cristina Lombana, ponente de este proceso, presentó en las últimas horas un proyecto del caso que pide investigar formalmente y llamar a indagatoria a la congresista, por el desfalco en el que habrían participado varios ministros, legisladores y funcionarios en dicha entidad.

El millonario contrato de la UNGRD que, supuestamente, le fue entregado a la senadora Martha Peralta Epieyú, recordada por sus fotos en París

Con esa ponencia es que los magistrados Francisco Farfán, presidente de la Sala, Marco Antonio Rueda, Héctor Alarcón, César Reyes y Misael Rodríguez, se centraran a discutir lo que sucederá en las próximas horas con la senadora Peralta.

La investigación contra la senadora del Pacto Histórico

Hace una semana el magistrado Marco Antonio Rueda citó a las senadoras Peralta y Berenice Bedoya a que rindieran versión libre en la investigación que avanza por el supuesto direccionamiento de contratos que habrían tramito con Olmedo López, entonces director de la UNGRD, para recibir apoyo legislativo en la polémica reforma pensional.

Olmedo López y Martha Peralta Foto: SEMANA

Sin embargo, la magistrada Lombana lleva la investigación contra Peralta relacionada con el presunto interés indebido que habría tenido en un contrato de maquinaria amarilla para el municipio de Riochacha, en La Guajira. En ese caso también estuvo implicado el entonces director de la entidad.

La Fiscalía detalló en su momento que la senadora del Pacto Histórico supuestamente se reunió en octubre de 2023 con los directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, otros funcionarios de la entidad y unos contratistas que se habrían “interesado de forma indebida en provecho propio y de terceros de la siguiente orden de proveedora tramitada en la subdirección de manejo de de desastres”.

Ese caso llegó a la Corte Suprema después de que la Fiscalía compulsó copias en su contra y ahora los magistrados de la Sala de Instrucción definirán si el caso contra la senadora pasada de indagación preliminar a investigación formal. Además, se evaluaría llamarla a indagatoria.

La senadora Martha Peralta ha negado en distintas ocasiones que las reuniones que sostuvo en su momento en la UNGRD fueron con Olmedo López, Sneyder Pinilla o contratistas interesados en la maquinaria amarilla para La Guajira. La Corte definirá si esa versión tiene veracidad o sigue investigada por el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro.