Corte Suprema le pide al Gobierno Petro que respete compromisos internacionales contra Chiquito Malo

Los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le llamaron la atención al Gobierno Petro para que respete los compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano en temas judiciales, después de que el presidente pidiera suspender las órdenes de capturas contra 29 jefes del Clan del Golfo, entre ellos su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo, solicitado en extradición por Estados Unidos.

Desde las 9:00 a. m. de este miércoles 13 de mayo, los magistrados de la Sala de Casación Penal, presidida por el magistrado Roberto Solorzano, se reunieron para definir la postura que iban a tomar frente a la petición del presidente Petro de suspender 29 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, iniciativa que ya fue rechazada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Finalmente, la Corte Suprema definió: “Compartir esa decisión de la Fiscalía General de la Nación llama la atención sobre el respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial”.

Ese compromiso internacional es la solicitud de extradición que una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida tiene pendiente contra Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

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“Por este motivo y en unidad de criterio con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia estará atenta a la adecuada implementación de esos procesos, como tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria”, dijo la Sala de Casación Penal a través de dicho comunicado.

El pronunciamiento del alto tribunal se dio horas después de las desafiantes palabras que lanzó el presidente Gustavo Petro contra la fiscal Luz Adriana Camargo por negarse a levantar las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo.

“El presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución; si no, el pueblo las hace respetar”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

La Fiscalía explicó que las órdenes de captura contra el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, seguirán vigentes hasta verificar el cumplimiento de los requisitos que se establecieron para el traslado a las Zonas de Ubicación Temporal definidas por el Gobierno en Chocó y Córdoba.

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