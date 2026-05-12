Fuerte respuesta del Gobierno Petro a la fiscal Luz Adriana Camargo por frenar suspensión de órdenes de captura al Clan del Golfo

El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, respondió a la más reciente decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien rechazó la solicitud del Gobierno Petro de suspender las órdenes de captura de los cabecillas del Clan del Golfo que se alistaban para aterrizar en las zonas de ubicación temporal en Córdoba y Chocó, donde, supuestamente, iniciarían su tránsito a la legalidad.

Tal como lo anticipó SEMANA, hay molestia en la Casa de Nariño por la determinación de Camargo, y Patiño le recordó la norma: “El parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 2271 de 2022 dispone que, una vez acordadas las zonas de ubicación temporal, quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura durante el desplazamiento hacia dichas zonas y durante la permanencia en las mismas”.

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El comisionado le indicó a la fiscal que le preocupa que se haya introducido una interpretación contraria “que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”.

Ante las críticas del procedimiento, Otty Patiño le describió a Luz Adriana Camargo que sus actuaciones se han desarrollado en el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.

En la misiva, él declaró: “En ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias constitucionales ni legales de la Fiscalía. Siempre se ha actuado en respeto de la autonomía de las ramas del poder público sin interferir en el ejercicio de la acción penal”.

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Frente a la polémica que hoy distancia al ente de acusación con la Casa de Nariño, Patiño reiteró que la petición de suspensión de órdenes de captura se hizo al margen de las posibilidades de la norma: “Tampoco puede desconocerse que el legislador definió expresamente unos efectos jurídicos concretos para viabilizar los procesos de paz y garantizar las condiciones de tránsito hacia las zonas de ubicación temporal”.