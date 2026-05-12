Crisis en negociación con el Clan del Golfo: revuelo en la Casa de Nariño por ‘portazo’ de la fiscal Luz Adriana Camargo

Hay preocupación en la Consejería Comisionada de Paz por la decisión que tomó la fiscal Luz Adriana Camargo sobre la suspensión de las órdenes de captura a 29 integrantes del Clan del Golfo que se alistaban para transitar a las zonas de ubicación temporal donde, supuestamente, iniciarían su proceso de transición a la legalidad. La funcionaria rechazó la solicitud del Gobierno Petro y no les dio el visto bueno al salvoconducto a los cabecillas.

Aunque el documento de la Fiscalía fue emitido este 11 de mayo, la Casa de Nariño apenas se enteró este martes cuando la noticia circuló en los medios de comunicación. Fuentes cercanas a la negociación manifestaron a SEMANA que el proceso entró en un momento crítico y que será el presidente Gustavo Petro quien dé la pauta sobre cómo avanzar en el proceso, dado que es una confrontación entre dos ramas del poder público.

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En medio de la crisis, en el Gobierno tienen esperanza en la negociación y se afirmó que la fiscal Camargo no le cerró la puerta, de tajo, a la suspensión de órdenes de captura, una exigencia del Clan del Golfo para poder avanzar en los acercamientos de paz. Como se recordará, la funcionaria pidió tiempo para revisar el cumplimiento de los requisitos legales y aspectos mínimos, como la identificación plena de los beneficiarios de la medida.

La polémica que está sobre la mesa es que el Ejecutivo solicitó que el salvoconducto se activara antes del 25 de junio de este año, la fecha que se pactó en la mesa para que los integrantes del grupo armado ilegal llegaran a las zonas de ubicación temporal localizadas en la zona rural de Córdoba y Chocó. Por ahora, eso no se logrará porque la Fiscalía necesita más tiempo para revisar con lupa cada situación de los combatientes.

Clan del Golfo. Imagen de referencia. Foto: API.

La controversia no es menor. El Clan del Golfo pidió suspender las órdenes de captura de 29 personas, pero en los próximos días daría a conocer los nombres de más de 300 personas a las que pretendía que el Gobierno Petro les autorizara la misma medida. Ese plan, por ahora, quedó en veremos. Los delegados de la Casa de Nariño analizarán el panorama y aclararán lo que viene para la negociación de paz.

También hay una contrarreloj. No está asegurada la continuidad del Pacto Histórico en el Ejecutivo y las posibilidades de que una administración de derecha vuelva a liderar el Gobierno están sobre la mesa; tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia, los dos que tendrían opciones de competirle a Iván Cepeda, según las encuestas, rechazan la política de la paz total y les pondrían punto final a los acercamientos con ilegales.

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Con todo esto, sigue la confianza en el proceso de negociación. Fuentes enteradas de la mesa de paz describieron a SEMANA que no es la primera vez que se enfrenta este tipo de crisis y esperan resolverla en las próximas horas.