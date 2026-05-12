El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aprovechó su nuevo cargo como superintendente nacional de salud para rodearse de sus más cercanos amigos, algunos de ellos con cuestionamientos, como han denunciado en redes sociales sus más acérrimos contradictores.

Este martes, 12 de mayo, la página oficial de la Presidencia publicó la hoja de vida de Eli Shnaider Bremer, desginado como nuevo jefe de la oficina de liquidaciones de la Supersalud.

Es abogado, especialista en desarrollo territorial y gestión pública, especialista en gerencia de los recursos públicos y mágister en alta gerencia de los recursos públicos.

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

De acuerdo con su hoja de vida, Brener fue gerente de la empresa Quercusoft SAS, contratista del Ministerio de las TIC, contratista de la Alcaldía de Santiago de Cali y director nacional y liquidador del Partido Político Independientes, una colectividad que consiguió Daniel Quintero en el Consejo Nacional Electoral, pero que terminó sin personería jurídica tras decisión del Consejo de Estado.

El nuevo superintendente está sacudiendo a la entidad y está llevando a su lado a personas que lo han acompañado políticamente durante los últimos años.

Este fin de semana se conoció la designación de Jhonatan Stiven Villada Palacio como superintendente delegado 23 del despacho del superintendente delegado para entidades de aseguramiento en salud.

Es paisa, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en derecho laboral y de la seguridad social, y especialista en contratación estatal. También es magíster en contratación estatal. Es decir, no tiene experiencia académica en el sector salud.

Andrés Forero y Daniel Quintero Foto: Semana

Fue director regional de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, vicepresidente de las Empresas Públicas de Medellín, secretario de despacho en la Alcaldía de la capital antioqueña y, durante años, fue docente de ciencias sociales de la Universidad de Medellín, entre otros cargos.

El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, uno de los políticos más críticos de Quintero, reaccionó en sus redes sociales a los más recientes nombramientos del líder paisa.

“Daniel Quintero sigue poniendo a amigotes cuestionados y sin experiencia en el sector salud en la Super. Ahora el turno es del cuestionado Johnatan Villada, quien, sin tener experiencia laboral relacionada, como exige el manual de funciones, será el nuevo delegado de aseguramiento”, manifestó.

A su juicio, Quintero convirtió la entidad “en el escampadero de sus amigotes políticos, sin importar si saben o no de salud, si su formación o trayectoria profesional ha estado relacionada con el sector. Aun así, decidió darles las más altas dignidades”.

Gustavo Petro nombró a Daniel Quintero como superindente nacional de salud a menos de cuatro meses de dejar su gobierno. Foto: Semana/AFP

Recientemente Forero denunció cómo Quintero “cambió manuales de funciones para que el arquitecto Sergio Andrés López Muños, quien está investigado con Quintero en el escándalo de corrupción de Aguas Vivas, sea su asesor”.

De otro lado, Forero habló del “bodeguero, Juan David Duque, que nada sabe del sector salud y será el delegado para la protección al usuario en la Superintendencia Nacional de Salud”:

Y Esteban Restrepo, a quien Forero llamó “un profesional en negocios internacionales”, será el secretario general de la Superinedencia”.