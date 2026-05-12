María Fernanda Cabal mira hacia atrás y habla de los planes de Uribe: “Ninguna de las tres precandidatas del Centro Democrático éramos sus preferidas”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no duda en responder cada vez que le preguntan por qué ella no se convirtió en la candidata presidencial del Centro Democrático, su partido político.

Cabal insiste en que ve los toros desde la barrera y que las heridas están sanas, pero sin duda, su molestia persiste.

Este martes, 12 de mayo, en entrevista con el programa La Hora de la Verdad, que dirige el exministro Fernando Londoño Hoyos, Cabal reflexionó sobre lo que considera era lo que quería, en su momento, el expresidente Álvaro Uribe frente al 2026.

“Estoy casi convencida de que ninguna de nosotras tres (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín) eramos las candidatas de Uribe”, dijo.

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal. Foto: FOTO1. Centro Democrático/ FOTO2: Semana.

A su juicio, “Álvaro Uribe prefirió, por ejemplo, a Juan Carlos Pinzón, con quien sentía más afinidad que con nosotras. Y nosotras terminamos perdiendo valor, como cuando usted guarda la mercancia y no la ofrece en una sociedad desesperada y llena de miedo que está esperando que le ofrezca una oportunidad de poder ir a votar, que la convensa, que la enamore, que vean que sí es capaz de devolverle la tranquilidad al país como el expresidente Álvaro Uribe en su primer año de mandato”.

Cabal dijo que “el corazón de Uribe no estaba con nosotros”.

Y analizó por qué el expresidente terminó inclinado hacia Paloma Valencia.

“Ocurrió porque Juan Carlos Pinzón no subió en la consulta, porque Paloma, en buenahora, no se bajó de la consulta que es muy importante en la democracia. Y ahí, sin lugar a dudas, ella fue la gran ganadora. No tuvieron opción sino escogerla a ella porque obtuvo la mayoría de los votos”.

Senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Foto: Semana

Uribe- añadió Cabal- no tenía afán de escoger a su candidata presidencial entre las tres mujeres. “No tenía el corazón con nosotras, estaba con un hombre al que en otrora criticó, pero después consideró que era el más capaz”.

Por eso, “envió su avanzada de José Obdulio Gaviria y a la exdirectora del Centro Democrático, Nubia Estella Martínez, quien sin ser directora del partido sigue fungiendo como tal. Estuvieron en esa campaña, obivamente, en absoluta doble militancia”.

María Fernanda Cabal dijo que, tras lo ocurrido en su partido, “nos aplazaron una vez más. No soy la candidata. Tampoco me voy a rendir. Siento que se cerró una puerta, muchas otras se abrirán. El reconocimiento que tengo hoy es superior al que tenía antes. El cariño de la gente se manifesta en todos los lugares a donde voy. E internacionalmente soy la única senadora que llegó a un nivel de reconocimiento internacional, casi presidencial, siempre defendiendo las ideas de libertad”.

María Fernanda Cabal en El Pentágono. Foto: @MariaFdaCabal

Este fin de semana, Cabal escribió una columna de opinión en SEMANA, dio señales de su voto a la Presidencia, pero no mencionó a Paloma Valencia, lo que hizo suponer a sus seguidores que respalda la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

La tituló Yo voto por la vida, la familia, la propiedad privada y la libertad. Y hubiera podido escribir el nombre de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático y compañera de bancada en el Senado desde hace más de ocho años.

No lo hizo y muchos estiman que ella, como su esposo, José Félix Lafaurie, y su hijo, Juan José Lafaurie, están en la campaña de Abelardo de la Esprilla.