Tormenta política por apoyo de viuda de Miguel Uribe Turbay a Paloma Valencia: el papá habla de que la están “instrumentalizando”

Una nueva tormenta política sacude el ambiente electoral en Colombia de cara a la primera vuelta presidencial, programada para el próximo 31 de mayo. La polémica tiene su origen en la familia de Miguel Uribe Turbay y los ecos de la controversia ya sacuden la carrera por la Casa de Nariño en la derecha.

En diálogo con Noticias Caracol, la viuda del exprecandidato, María Claudia Tarazona, anunció que votará por el proyecto de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, pese a que el papá de su exesposo, Miguel Uribe Londoño, sigue en la contienda para reemplazar a Gustavo Petro y usa su legado para posicionarse en el tarjetón.

La noticia tomó por sorpresa al país porque se pensó que Tarazona respaldaba la candidatura de su exsuegro, pues se les observó juntos en varias manifestaciones públicas en 2025. Sin embargo, ella se distanció en 2026 y se inclinó por el Centro Democrático, el partido al que perteneció Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona contó el verdadero motivo por el que no apoyará a su suegro Miguel Uribe Londoño: “Desafortunadamente”

En conversación con SEMANA, Miguel Uribe Londoño reconoció que le dolió la determinación de Tarazona, pero afirmó que es consciente de la libertad que se tiene para votar: “Me da dolor porque María Claudia sabe lo que Miguel sufrió. Ella convivía con él, ella estaba con él todos los días. Ella sabe lo que Miguel pensaba”.

Él se refiere a los supuestos malos tratos que sufría su hijo por cuenta de Paloma Valencia: “Paloma atacó a Miguel, Paloma insultó a Miguel. (…). Además, Álvaro Uribe, en silencio, cobardemente en silencio, no fue capaz de defenderlo”. Por esa razón, a juicio del candidato, le cuesta comprender el respaldo de Tarazona.

La teoría de Uribe Londoño es que la mujer estaría siendo instrumentalizada por parte de Valencia y el expresidente Álvaro Uribe. Ella respondió a esta expresión en la FM: “Cuando una mujer toma una gran decisión, otros prefieren creer que alguien pensó por ellas. Yo soy una mujer bien parada, que sé tomar decisiones”.

María Claudia Tarazona Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

María Claudia Tarazona también manifestó que la inclinación hacia Paloma Valencia obedeció al compromiso que hizo Miguel Uribe Turbay con el partido Centro Democrático, pues él había anticipado que respaldaría a cualquiera de los precandidatos que buscaban el aval de la organización del expresidente Álvaro Uribe.

En la FM, ella recordó uno de los mensajes de su exesposo: “‘Si no soy yo, voy a apoyar al candidato del Centro Democrático, porque somos los únicos que hemos hecho oposición desde el primer momento y somos los únicos que somos capaces de combatir a este gobierno y el gobierno que quieren implantar nuevamente’”.

Frente a la decisión de su exsuegro, Tarazona planteó: “Yo a Miguel lo quiero mucho. Mi cariño por él está intacto. (…). Está en todo su derecho de llevar las banderas de su hijo, que son de él, como él lo ha dicho y como lo he dicho yo. Una cosa son sus banderas y otra cosa es el legado. Las banderas de su hijo las va a tener él hoy y siempre, porque es su hijo”.

“Paloma y Uribe están pisoteando a la familia”: Miguel Uribe Londoño lanza fuertes críticas contra la candidata y el expresidente

La polémica está sobre la mesa. Tarazona se fue con Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño se niega a darle un voto, pensando en el escenario de la segunda vuelta por la Presidencia: “Yo sí te diría por quién no votaría en segunda vuelta; no votaría por Paloma Valencia. No voto por Paloma Valencia nunca. No votaría nunca por Paloma Valencia, ni en primera ni en segunda, ni nunca. Nunca. Paloma Valencia no tiene capacidad para ser presidente, porque Paloma Valencia dice: ‘Yo me voy a levantar por la mañana y voy a llamar a mi papá para ver qué tengo que hacer’. Y lo que queremos es un presidente que no tenga que llamar a Álvaro Uribe para decirle qué tiene que hacer”.