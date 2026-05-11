“Paloma y Uribe están pisoteando a la familia”: Miguel Uribe Londoño lanza fuertes críticas contra la candidata y el expresidente

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, se despachó contra Paloma Valencia y Álvaro Uribe, luego de que María Claudia Tarazona, la viuda de su hijo, Miguel Uribe Turbay, anticipó que respaldará el proyecto político del Centro Democrático en la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

En un video que compartió en redes sociales, Uribe Londoño, sin mencionar el nombre de María Claudia, manifestó que la decisión de votar por una candidatura es libre, pero sentó su posición sobre la actitud que tuvo Valencia frente a su hijo, que también competía por el aval de ese partido para la contienda por la Casa de Nariño.

Miguel Uribe Londoño: “Paloma y Uribe están pisoteando la familia con el fin de aprovecharse del legado de Miguel, lo cual está muy mal hecho”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gdzhBIqTcN — Revista Semana (@RevistaSemana) May 11, 2026

“Lo que ha pasado es que Paloma (Valencia) insultó a Miguel diciéndole que tenía un comportamiento mafioso, ensuciando su reputación. Por su parte, Álvaro Uribe también ha tratado de dañar mi reputación y he manifestado el gran daño que todo esto me ha causado”, dijo el candidato presidencial.

La versión de Uribe Londoño es que Paloma Valencia y Álvaro Uribe están pisoteando a la familia con el fin de aprovecharse del legado de Miguel Uribe Turbay: “Miguel, mi hijo, murió atormentado por todo lo que Paloma hizo en su contra. Por eso, hoy más que nunca, reafirmo mi compromiso con la candidatura que eleva las banderas de Miguel”.

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Frente a toda la polémica que se generó por el anuncio de María Claudia Tarazona, Miguel Uribe Londoño aclaró frente al proyecto que diseñó su hijo, quien soñó con gobernar el país: “Sus banderas, naturalmente, las llevo yo. Yo soy su padre. El legado de Miguel lo defenderemos con Delia hasta el último día de nuestras vidas”.

Todo esto, tiene origen en unas declaraciones que Tarazona dio a Noticias Caracol, donde anunció que votará por Paloma Valencia. La noticia sorprendió al país porque el papá de su esposo fallecido también está en la contienda: “Esa fue la voluntad de Miguel, eso quería él. Que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático (...). Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta y tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente, por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestra historia y porque Colombia no siga siendo un país en duelo”.