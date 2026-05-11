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Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de mayo, según Walter Mercado

Estas son las cifras que tendrían más posibilidades de triunfar en los próximos sorteos de juegos de azar.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

11 de mayo de 2026 a las 7:04 p. m.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el martes 12 de mayo, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los encuentros, actividades y nuevas conexiones podrían abrir puertas importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Números de la suerte: 50, 13 y 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro recibirá señales positivas relacionadas con cambios y nuevas oportunidades. Sin embargo, será fundamental mantener la calma y evitar actuar por impulso en asuntos económicos.

Números de la suerte: 38, 4 y 16.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La recomendación será alejarse del estrés emocional y dedicar tiempo a actividades relajantes como la lectura o la música.

Números de la suerte: 5, 11 y 19.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer deberá fortalecer su carácter y evitar cargar problemas que no le corresponden. Los astros indican que este será un buen momento para poner límites y recuperar la tranquilidad emocional.

Números de la suerte: 19, 4 y 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Habrá sorpresas agradables y deseos de renovar el aspecto físico. Los cambios relacionados con la apariencia podrían traer mayor confianza y bienestar.

Números de la suerte: 5, 20 y 13.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Aunque Virgo podría percibir envidias o tensiones a su alrededor, contará con protección y apoyo de personas cercanas.

Números de la suerte: 40, 2 y 37.

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Después de superar momentos difíciles, este signo comenzará a reorganizar sus finanzas y a recuperar estabilidad emocional y económica.

Números de la suerte: 11, 3 y 46.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los astros advierten que las mentiras o los juegos emocionales podrían traer consecuencias complicadas. La estabilidad afectiva dependerá de la honestidad.

Números de la suerte: 33, 12 y 28.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

En el ámbito laboral aparecerán nuevas responsabilidades, pero también recompensas económicas que traerán alivio y motivación.

Números de la suerte: 12, 8 y 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será un día ideal para que Capricornio avance en sus proyectos personales y se aleje de personas que afectan su energía.

Números de la suerte: 50, 8 y 14.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Un deseo importante podría hacerse realidad para Acuario, aunque vendrá acompañado de mayores responsabilidades.

Números de la suerte: 49, 25 y 17.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El estrés acumulado podría afectar más de lo esperado, por lo que será importante buscar espacios de tranquilidad y evitar ambientes negativos.

Números de la suerte: 15, 1 y 22.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.