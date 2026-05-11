Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de mayo, según Walter Mercado

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el martes 12 de mayo, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los encuentros, actividades y nuevas conexiones podrían abrir puertas importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Números de la suerte: 50, 13 y 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro recibirá señales positivas relacionadas con cambios y nuevas oportunidades. Sin embargo, será fundamental mantener la calma y evitar actuar por impulso en asuntos económicos.

Números de la suerte: 38, 4 y 16.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La recomendación será alejarse del estrés emocional y dedicar tiempo a actividades relajantes como la lectura o la música.

Números de la suerte: 5, 11 y 19.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer deberá fortalecer su carácter y evitar cargar problemas que no le corresponden. Los astros indican que este será un buen momento para poner límites y recuperar la tranquilidad emocional.

Números de la suerte: 19, 4 y 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Habrá sorpresas agradables y deseos de renovar el aspecto físico. Los cambios relacionados con la apariencia podrían traer mayor confianza y bienestar.

Números de la suerte: 5, 20 y 13.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Aunque Virgo podría percibir envidias o tensiones a su alrededor, contará con protección y apoyo de personas cercanas.

Números de la suerte: 40, 2 y 37.

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Después de superar momentos difíciles, este signo comenzará a reorganizar sus finanzas y a recuperar estabilidad emocional y económica.

Números de la suerte: 11, 3 y 46.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los astros advierten que las mentiras o los juegos emocionales podrían traer consecuencias complicadas. La estabilidad afectiva dependerá de la honestidad.

Números de la suerte: 33, 12 y 28.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

En el ámbito laboral aparecerán nuevas responsabilidades, pero también recompensas económicas que traerán alivio y motivación.

Números de la suerte: 12, 8 y 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será un día ideal para que Capricornio avance en sus proyectos personales y se aleje de personas que afectan su energía.

Números de la suerte: 50, 8 y 14.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Un deseo importante podría hacerse realidad para Acuario, aunque vendrá acompañado de mayores responsabilidades.

Números de la suerte: 49, 25 y 17.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El estrés acumulado podría afectar más de lo esperado, por lo que será importante buscar espacios de tranquilidad y evitar ambientes negativos.

Números de la suerte: 15, 1 y 22.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.