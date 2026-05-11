Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de mayo, según Walter Mercado

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.
Es por esto que para el martes 12 de mayo, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Los encuentros, actividades y nuevas conexiones podrían abrir puertas importantes tanto en lo personal como en lo profesional.
Números de la suerte: 50, 13 y 2.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tauro recibirá señales positivas relacionadas con cambios y nuevas oportunidades. Sin embargo, será fundamental mantener la calma y evitar actuar por impulso en asuntos económicos.
Números de la suerte: 38, 4 y 16.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La recomendación será alejarse del estrés emocional y dedicar tiempo a actividades relajantes como la lectura o la música.
Números de la suerte: 5, 11 y 19.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Cáncer deberá fortalecer su carácter y evitar cargar problemas que no le corresponden. Los astros indican que este será un buen momento para poner límites y recuperar la tranquilidad emocional.
Números de la suerte: 19, 4 y 22.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Habrá sorpresas agradables y deseos de renovar el aspecto físico. Los cambios relacionados con la apariencia podrían traer mayor confianza y bienestar.
Números de la suerte: 5, 20 y 13.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Aunque Virgo podría percibir envidias o tensiones a su alrededor, contará con protección y apoyo de personas cercanas.
Números de la suerte: 40, 2 y 37.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Después de superar momentos difíciles, este signo comenzará a reorganizar sus finanzas y a recuperar estabilidad emocional y económica.
Números de la suerte: 11, 3 y 46.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Los astros advierten que las mentiras o los juegos emocionales podrían traer consecuencias complicadas. La estabilidad afectiva dependerá de la honestidad.
Números de la suerte: 33, 12 y 28.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
En el ámbito laboral aparecerán nuevas responsabilidades, pero también recompensas económicas que traerán alivio y motivación.
Números de la suerte: 12, 8 y 3.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Será un día ideal para que Capricornio avance en sus proyectos personales y se aleje de personas que afectan su energía.
Números de la suerte: 50, 8 y 14.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Un deseo importante podría hacerse realidad para Acuario, aunque vendrá acompañado de mayores responsabilidades.
Números de la suerte: 49, 25 y 17.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El estrés acumulado podría afectar más de lo esperado, por lo que será importante buscar espacios de tranquilidad y evitar ambientes negativos.
Números de la suerte: 15, 1 y 22.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.